Как и почему празднуют Рождество 7 января

1 Какое событие произошло в Рождество

Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится у евангелистов Луки и Матфея

Император Ирод приказал провести перепись населения, а для этого каждый должен был придти в свой город. Иосиф, потомок Давида, и его жена Мария направились в Вифлеем. Им не хватило места в гостинице и они остановились в пещере, которую использовали в качестве хлева для скота. Там Мария родила Иисуса и положила его в ясли.

После рождения Иисуса первыми из людей ему пришли поклониться пастухи, извещенные об этом событии явлением ангела. На небе была явлена чудесная звезда, которая привела к младенцу Иисусу волхвов. Они преподнесли дары - золото, ладан и смирну.