Как и почему празднуют Рождество 7 января

Рождество — один из главных праздников для христиан. Православная церковь празднует его 7 января. В Европе этот же день отмечают 25 декабря.
Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится у евангелистов Луки и Матфея
Император Ирод приказал провести перепись населения, а для этого каждый должен был придти в свой город. Иосиф, потомок Давида, и его жена Мария направились в Вифлеем. Им не хватило места в гостинице и они остановились в пещере, которую использовали в качестве хлева для скота. Там Мария родила Иисуса и положила его в ясли.
После рождения Иисуса первыми из людей ему пришли поклониться пастухи, извещенные об этом событии явлением ангела. На небе была явлена чудесная звезда, которая привела к младенцу Иисусу волхвов. Они преподнесли дары - золото, ладан и смирну.
Григорианский календарь, по которому сейчас живет большинство стран мира, включая Россию, был введен в 1582 году папой римским Григорием XIII. Тогда как в России продолжали пользоваться Юлианским. Григорианский календарь в нашей стране был введен в 1918 году, однако Русская Православная церковь этого решения не одобрила и продолжает пользоваться Юлианским. В XXI веке разница между датами по двум календарям составляет 13 дней.
Рождество в ночь с 24 на 25 декабря отмечают не только католики, но и протестанты, живущие по Григорианскому календарю, а также 11 из 15 Поместных Православных Церквей мира, которые придерживаются Новоюлианского календаря, совпадающего с Григорианским.
Рождество отмечают в ночь с 6 на 7 января четыре православные Церкви — Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская. А также афонские монастыри, живущие по Юлианскому календарю, и многие католики восточного обряда (например, Украинская Греко-Католическая Церковь) и часть российских протестантов.
В Русской православной церкви Рождество занимает второе место после Пасхи. Ему предшествует 40-дневный рождественский пост. В сочельник (ночь с 6 на 7 января) он особенно строг.
В церквях проходит всенощное бдение. В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами: "Христос родился!", отвечая на них "Славим Его!".
Название Сочельник происходит от слова "сочиво". Это пшеничные зёрна, размоченные соком из семян. Сочивом принято угощаться в канун Рождества после появления первой звезды. Традиция ничего не есть "до первой звезды" связана с преданием о том, что в ночь Рождества над пещерой, где была Мария, появилась вифлеемская звезды, возвестившей о рождении Христа.
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