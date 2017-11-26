Разбор. Как соблюдать Рождественский пост

26 ноября начинается Рождественский пост, который будет длиться 40 дней — до 6 января. Для тех, кто соблюдает пост, есть множество ограничений в еде и поведении. Altapress.ru рассказывает, как правильно соблюдать Рождественский пост.
Нельзя есть мясо, яйца, молоко и молочные продукты (сыр, творог, сливочное масло и др.), а по некоторым дням и рыбу.
Продукты с растительным белком, близким по составу к мясу — бобовые (чечевица, фасоль, горох);
Ежедневно ешьте крупы;
Овощи, особенно баклажаны и все виды капусты;
Свежие или сушеные грибы;
Фрукты и сухофрукты;
Мед;
Домашний хлеб;
Рыба и другие морепродукты (не всегда).
С 28 ноября по 19 декабря. В это время по понедельникам можно есть горячую пищу, но без добавления масла — каши и супы. По вторникам, четвергам, в субботу и воскресенье — к горячей еде можно добавить рыбу или морепродукты. Среда, пятница — сухоядение (сырая и сухая еда, никаких супов и каш на воде).
С 20 декабря по 1 января. В понедельник, вторник, четверг горячая еда без масла. Во вторник и четверг нельзя есть рыбу, но можно горячее с маслом. Среда, пятница — сухоядение. Суббота, воскресенье — горячая пища без масла, рыба или морепродукты.
Со 2 января по 5 января. Самый строгий период Рождественского поста 2017 – 2018. В понедельник, среду и пятницу – сухоядение. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно горячую пищу без масла.
В самом начале стоит дать себе послабление, которое можно будет снять когда организм привыкнет к такому рациону. Из-за снижения калорийности рациона, стоит или увеличить количество пищи за один прием или частоту приема, например, каждые два часа.
Устраивайте постоянные перекусы овощами и фруктами, пейте больше обычной воды, а не соки.
Если вы верующий человек и намерены соблюдать пост по всем церковным канонам, в Рождественский пост нельзя пить алкоголь (иногда можно вино), посещать праздники и даже смотреть развлекательные передачи. Стоит отказаться от физического контакта с противоположным полом. Во время Рождественского поста нельзя играть свадьбы.
Да. Если вы соблюдаете пост, а члены вашей семьи нет, просто поставьте на стол постные и обычные блюда. Не пейте алкоголь и продолжайте придерживаться постного меню. Также не стоит лишать себя праздника. Если ваши дети и друзья веселятся и запускают фейерверки, то веселитесь вместе с ними.
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