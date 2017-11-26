Разбор. Как соблюдать Рождественский пост

3 В какие дни и что можно есть?

С 28 ноября по 19 декабря. В это время по понедельникам можно есть горячую пищу, но без добавления масла — каши и супы. По вторникам, четвергам, в субботу и воскресенье — к горячей еде можно добавить рыбу или морепродукты. Среда, пятница — сухоядение (сырая и сухая еда, никаких супов и каш на воде).

С 20 декабря по 1 января. В понедельник, вторник, четверг горячая еда без масла. Во вторник и четверг нельзя есть рыбу, но можно горячее с маслом. Среда, пятница — сухоядение. Суббота, воскресенье — горячая пища без масла, рыба или морепродукты.

Со 2 января по 5 января. Самый строгий период Рождественского поста 2017 – 2018. В понедельник, среду и пятницу – сухоядение. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно горячую пищу без масла.