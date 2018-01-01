Роспотребнадзор рассказал, как долго можно хранить блюда с новогоднего стола

Украшение каждого новогоднего стола в России, салат "оливье" стоит хранить не более 12 часов после приготовления. В салате перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому бактерии быстрее в нем размножаются. к тому же, салат заправляют майонезом, а это благоприятная среда для размножения микробов. А если у вас забит холодильник и вы отправляете салат ждать своего выхода на балкон, то срок годности сокращается до нескольких часов.

По словам начальника отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежды Раевой, именно многокомпонентными салатами отравиться проще всего. А яйца в составе салата повышают риск заболевания сальмонеллезом.

"Сельдь под шубой" также не стоит хранить больше 12 часов. Если хранить салат дольше, то можно отравиться еще и токсинами рыб. К тому же, нужно правильно выбирать рыбу — она не должна пахнуть и повторно размораживаться и замораживаться.

Вкусный и полезный "Холодец" тоже можно хранить максимум 12 часов. Из-за того, что при домашнем приготовлении этого блюда мы разделываем мясо вручную, а значит заносим микробы, мясной бульон, которым потом заливают мясо, может стать прекрасной питательной средой для них. Поэтому, вареное мясо нужно будет снова погрузить в бульон и повторно прокипятить.

"Винегрет" может продержаться до 18 часов. Масло добавляйте лучше сразу перед подачей на стол.

Дольше салатов будет держаться мясо. Так, жареная или запеченная курица будет пригодна в пищу не более 36 часов. Хранить остатки курицы надо в закрытом виде в холодильнике, предварительно обернув в пищевую пленку.

Мясо по-французски нельзя хранить больше 24 часов. Если вы не съели его за праздничным столом, то не оставляйте блюдо до утра при комнатной температуре, а сразу уберите в холодильник. Оно портится быстрее из-за того, что запечено под майонезом, к тому же, там слоями несколько продуктов, с разным количеством микробов.

Красную икру нельзя хранить в открытой банке больше 5-6 дней. Икру из жестяной банки сразу после вскрытия нужно переложить в плотно закрывающуюся стеклянную банку.