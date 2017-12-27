Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать красную икру на Новый год

Перед новогодними праздниками специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать красную икру для праздничного стола. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Натуральные икринки мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, без пленок и трещинок. У натуральных икринок есть ядро, а искусственные однородны. Натуральные лопаются при слабом нажатии, оболочка у них мягкая. Если икра истекает соком, а икринки — "сдувшиеся", вероятно, её уже размораживали. Если положить икру в горячую воду, натуральная немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.
Во-первых, не покупайте её с рук и в местах несанкционированной торговли. На этикетке должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово "ИКРА", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Надпись должна быть "выбита" изнутри. Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью.
Не покупайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). С 2010 года её запретили, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.
Хранить икру нужно в холодильнике при температуре +2…+6°С на нижней полке. После вскрытия икру надо съесть в течение трех суток. Не держите её в открытой жестяной банке, а переложите в сухую стеклянную емкость.
Обратитесь в территориальное управление Роспотребнадзора, чтобы там проверили икру в лаборатории.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.