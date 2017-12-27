Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать красную икру на Новый год

2 Как правильно выбрать икру?

Во-первых, не покупайте её с рук и в местах несанкционированной торговли. На этикетке должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово "ИКРА", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Надпись должна быть "выбита" изнутри. Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью.

Не покупайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). С 2010 года её запретили, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.