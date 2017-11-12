Российский Дед Мороз и известная фигуристка прокатились на коньках в барнаульском ТРЦ

Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская. Российский Дед Мороз и фигуристка Анастасия Гребенкина побывали в Барнауле. Фото : Евгения Родочинская.

В торгово-развлекательном центре собрались сотни детей и родителей. Они пришли, чтобы увидеть настоящего Деда Мороза и отдать свои письма с желаниями. На фудкорте было трудно пробраться сквозь толпу людей и подойти к "ледовой сцене". Несколько раз дети звали долгожданного гостя. Дед Мороз появился перед зрителями на коньках. Дети вытянули руки вперед, чтобы поприветствовать сказочного персонажа и передать конверты и подарки.

Через некоторое время Дед Мороз вместе с известной фигуристской Анастасией Гребенкиной и юным Ильей Синицыным и его мамой выехал на лед. У десятилетнего мальчика ДЦП. Несмотря ни на что он мечтает научиться кататься на коньках. С помощью взрослых он проехал два круга на катке. Анастасия Гребенкина похвалила Илью за его смелый шаг и сказала, что у него все получится. Зал поддерживал мальчика аплодисментами.

После Дед Мороз и фигуристка проехали по катку и сфотографировались с детьми. На прощание Дед Мороз сказал, что ждет селфи в социальных сетях. "До встречи в сети", — попрощался он.

Сегодня, 12 ноября, Дед Мороз исполнил также желание юной барнаульской балерины Лизы — подарил ей приглашение на балет в Мариинский театр.

Вечером гостя из Устюга ждет встреча с детьми-сиротами и праздничный концерт в алтайскую резиденции Деда Мороза.