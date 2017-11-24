Рождественский пост. Что это такое и когда он начинается?

За месяц до Нового года православные христиане начинают соблюдать Рождественский пост. Он длится почти полтора месяца и заканчивается в Рождество. Его соблюдают не только верующие, но и те, кто хочет хоть немного разгрузить свой организм. Altapress.ru разбирался, когда появилась традиция соблюдать Рождественский пост, что это за пост и как себя нужно вести в это время.
Он начинается 28 ноября и длится до ночи с 6 на 7 января. Он длится сорок дней и в церковном уставе называется Четыредесятницей. Последний день перед постом, или Заговенье, приходится на день святого апостола Филиппа, поэтому Рождественский пост еще называют Филипповским.
Рождественский пост символизирует сорокадневный пост Моисея, который после него получил каменные скрижали со словами Бога. В это время христиане молятся и постятся, чтобы обновленными встретить Рождество Христово.
Если же вы невоцерковленный человек, то меню Рождественского поста может стать для вас хорошей диетой.
Рождественский пост появился еще во времена раннего христианства. Впервые он упоминается в источниках IV века. Изначально он длился всего неделю, но с 1166 года стал сорокадневным.
По уставу церкви в дни Рождественского поста нельзя есть мясо, яйца, молоко и молочные продукты (сыр, творог, сливочное масло и др.), а по некоторым дням и рыбу.
Строго поста сегодня придерживается только церковь и особо верующие. Послабление поста рекомендуется тем, кто впервые решил его соблюдать, беременным и кормящим женщинам, детям. Прежде чем поститься, нужно обязательно посоветоваться с врачом.
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