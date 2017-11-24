Рождественский пост. Что это такое и когда он начинается?

2 Что он значит?

Рождественский пост символизирует сорокадневный пост Моисея, который после него получил каменные скрижали со словами Бога. В это время христиане молятся и постятся, чтобы обновленными встретить Рождество Христово.

Если же вы невоцерковленный человек, то меню Рождественского поста может стать для вас хорошей диетой.