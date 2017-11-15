С началом зимы кафе Manhattan-pizza объявило акцию "Согревающие цены"

Любой круг итальянской пиццы теперь можно заказать по 229 руб., любой круг большой американской пиццы - всего по 550 рублей.

Успевайте! Акция действует на доставке и во всех кафе Manhattan-pizza. Адреса сети ресторанов быстрого питания "Манхеттен-пицца": Барнаул, пр. Строителей 25

Барнаул, ул. Попова, 86, ТЦ "БУМ"

Барнаул, Павловский тр., 251в ТРЦ "Европа"

Барнаул, пр. Красноармейский, 47а, ТЦ "СИТИ-центр"

Барнаул, ул. Балтийская, 16. ТЦ "Праздничный"

Новоалтайск, ул. Деповская, 22, ТЦ "ПАРК"

Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 11, ТЦ "Панорама"

Рубцовск, ул. Тракторная, 17, ТЦ "Радуга"

Бийск, ул. Советская, 205/2, ТЦ "Ривьера" Телефон службы доставки 22-66-22, 22-66-99 Организатор Акции: ООО "ФорТрейд". Акция действительна до 4.12.17. Подробности акции уточняйте в кафе "Manhattan-pizza".