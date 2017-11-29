5 необычных десертов на Новый год-2018

Символ наступающего года — Желтая Земляная Собака — любительница сладостей. Поэтому при подготовке новогоднего меню не стоит забывать про десерт. Altapress.ru предлагает пять легких блюд, которые станут "вишенкой на торте" во время застолья на Новый год-2018.
Новогодние кейк-попсы
Кейк-попсы — это пирожные или порционные тортики на палочке, выполненные в оригинальном дизайне.
Ингредиенты:
- 2 готовых бисквитных ванильных коржа
- 100 гр сливочного масла
- 2-3 ст.л. сгущенного молока
- 2 плитки белого шоколада
- красный пищевой краситель или сок свеклы
- конфеты для украшения
- палочки для попсов или деревянные шпажки
- кусок пенопласта.
Способ приготовления:
Пропорции бисквита и крема должны быть такие чтобы из массы можно слепить шарик. Бисквит растереть в крошку в блендере, пересыпать в емкость, добавить размягченное сливочное масло и сгущенку. Массу тщательно перемешать до однородности и сформировать небольшие шарики. Поднос нужно застелить бумагой для выпечки или фольгой, на неё выкладываем шарики и отправляем в морозилку на 30 минут.
На паровой бане растапливаем 1 плитку шоколада, добавляем 1-2 ложки молока. Как растопится шоколад добавляем несколько капель красителя. Берем шарик, делаем в нем отверстие палочкой — намечаем место крепления. Макаем палочку в шоколад и стараемся наполнить им эту самую дырочку. Вставляем палочку на место, кейк-попс возвращаем в холодильник. Палочки должны хорошо "вмерзнуть", только после этого их можно полностью погружать в шоколад.
Окунаем кейк-попс в растопленный шоколад, рукой вращаем палочку и стряхиваем излишки шоколада. Дайте стечь лишнему шоколаду и затем воткните кейк в пенопласт. Украшаем шоколадной крошкой, кондитерскими посыпками, кокосовой стружкой на ваш вкус. Снова отправляем в холодильник.
Творожные снеговики
Ингредиенты (на 1 порцию):
- Орехи (миндаль и т.п.)
- Кокосовая стружка
- Чернослив (для оформления глаз)
- Курага или цукаты оранжевые (для носа)
- Цукаты красные (для пуговиц)
- Миндальные лепестки (для закрепления)
- Сладкая вата для оформления
Способ приготовления:
Сухофрукты нарезать маленькими кусочками. Из творога скатать шарики 3-х разных размеров (в равном количестве). В середину каждого шарика вложить орех. Каждый шарик обвалять в кокосовой стружке. На меньших шариках сделать снеговичкам глаза из чернослива и нос — из оранжевого кусочка кураги. На колобки среднего размера разместить по три красные пуговицы. Скрепить по три колобка разного размера с помощью миндальных хлопьев. Снеговиков "усадить" на белую тарелку со сладкой ватой или в сахарную пудру.
Мороженое "с огоньком"
Ингредиенты (на одну порцию):
- 2-3 шарика мороженого
- печенье - 1 шт
- сахар 1 чайная ложка
- ром - 1 чайная ложка
- спирт - 1 чайная ложка
Способ приготовления:
В креманку с мороженым положить печенье, а на печенье — ложку сахара, пропитанного ромом, смешанным наполовину со спиртом. Поджечь от длинной березовой палочки. Подавать при погашенных свечах. Подача мороженого с огнем очень эффектна. Желательно мороженое с огнем подавать сразу всем гостям на одном подносе.
Домашние конфеты из сухофруктов
Необычайно ароматные, вкусные и полезные конфеты из сухофруктов и орехов своими руками удивят и порадуют детей и взрослых. Можно сколько угодно экспериментировать в сочетании сухих фруктов, цукатов, орехов и посыпок.
Ингредиенты:
- 1 стакан кураги
- 1 стакан чернослива
- 1 стакан изюма
- 1 стакан грецких орехов
- 0,5 стакана кокосовой стружки для посыпки
Способ приготовления:
Сухофрукты нужно немного подержать в воде и промыть. Грецкий орех перебрать, вынуть мелкие кусочки скорлупы, ополоснуть проточной водой. Все сухофрукты и орехи перекручиваем через мясорубку. Полученный сладкий "фарш" хорошенько перемешиваем. Насыпаем в тарелку кокосовую стружку, смачиваем руки водой. Зачерпываем сладкий "фарш" чайной ложкой и катаем шарики. Обваливаем их в кокосовой стружке и складывайте на тарелку. Сладкие, вкусные и полезные конфеты из орехов и сухофруктов готовы.
Фруктовое канапе "Шапка Санты"
Фрукты на Новый год есть на каждом столе. Мы предлагаем праздничный вариант их подачи.
Ингредиенты:
- банан
- виноград
- клубника
- зефирки (лучше всего подойдут маршмеллоу)
- шпажки или зубочистки
Способ приготовления:
Разрезаем банан на колечки. Придаем клубнике форму новогодней шапочки, отрезая листья. Накалываем на шпажку виноград, затем банан, клубнику и маленькую зефирку, чтобы было похоже на колпак Санта Клауса.
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