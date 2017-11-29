5 необычных десертов на Новый год-2018

Новогодние кейк-попсы

Кейк-попсы — это пирожные или порционные тортики на палочке, выполненные в оригинальном дизайне.

Ингредиенты:

2 готовых бисквитных ванильных коржа

100 гр сливочного масла

2-3 ст.л. сгущенного молока

2 плитки белого шоколада

красный пищевой краситель или сок свеклы

конфеты для украшения

палочки для попсов или деревянные шпажки

кусок пенопласта.

Способ приготовления:

Пропорции бисквита и крема должны быть такие чтобы из массы можно слепить шарик. Бисквит растереть в крошку в блендере, пересыпать в емкость, добавить размягченное сливочное масло и сгущенку. Массу тщательно перемешать до однородности и сформировать небольшие шарики. Поднос нужно застелить бумагой для выпечки или фольгой, на неё выкладываем шарики и отправляем в морозилку на 30 минут.

На паровой бане растапливаем 1 плитку шоколада, добавляем 1-2 ложки молока. Как растопится шоколад добавляем несколько капель красителя. Берем шарик, делаем в нем отверстие палочкой — намечаем место крепления. Макаем палочку в шоколад и стараемся наполнить им эту самую дырочку. Вставляем палочку на место, кейк-попс возвращаем в холодильник. Палочки должны хорошо "вмерзнуть", только после этого их можно полностью погружать в шоколад.

Окунаем кейк-попс в растопленный шоколад, рукой вращаем палочку и стряхиваем излишки шоколада. Дайте стечь лишнему шоколаду и затем воткните кейк в пенопласт. Украшаем шоколадной крошкой, кондитерскими посыпками, кокосовой стружкой на ваш вкус. Снова отправляем в холодильник.

Творожные снеговики

Ингредиенты (на 1 порцию):

Орехи (миндаль и т.п.)

Кокосовая стружка

Чернослив (для оформления глаз)

Курага или цукаты оранжевые (для носа)

Цукаты красные (для пуговиц)

Миндальные лепестки (для закрепления)

Сладкая вата для оформления

Способ приготовления:

Сухофрукты нарезать маленькими кусочками. Из творога скатать шарики 3-х разных размеров (в равном количестве). В середину каждого шарика вложить орех. Каждый шарик обвалять в кокосовой стружке. На меньших шариках сделать снеговичкам глаза из чернослива и нос — из оранжевого кусочка кураги. На колобки среднего размера разместить по три красные пуговицы. Скрепить по три колобка разного размера с помощью миндальных хлопьев. Снеговиков "усадить" на белую тарелку со сладкой ватой или в сахарную пудру.

Мороженое "с огоньком"

Ингредиенты (на одну порцию):

2-3 шарика мороженого

печенье - 1 шт

сахар 1 чайная ложка

ром - 1 чайная ложка

спирт - 1 чайная ложка

Способ приготовления:

В креманку с мороженым положить печенье, а на печенье — ложку сахара, пропитанного ромом, смешанным наполовину со спиртом. Поджечь от длинной березовой палочки. Подавать при погашенных свечах. Подача мороженого с огнем очень эффектна. Желательно мороженое с огнем подавать сразу всем гостям на одном подносе.

Домашние конфеты из сухофруктов

Необычайно ароматные, вкусные и полезные конфеты из сухофруктов и орехов своими руками удивят и порадуют детей и взрослых. Можно сколько угодно экспериментировать в сочетании сухих фруктов, цукатов, орехов и посыпок.

Ингредиенты:

1 стакан кураги

1 стакан чернослива

1 стакан изюма

1 стакан грецких орехов

0,5 стакана кокосовой стружки для посыпки

Способ приготовления:

Сухофрукты нужно немного подержать в воде и промыть. Грецкий орех перебрать, вынуть мелкие кусочки скорлупы, ополоснуть проточной водой. Все сухофрукты и орехи перекручиваем через мясорубку. Полученный сладкий "фарш" хорошенько перемешиваем. Насыпаем в тарелку кокосовую стружку, смачиваем руки водой. Зачерпываем сладкий "фарш" чайной ложкой и катаем шарики. Обваливаем их в кокосовой стружке и складывайте на тарелку. Сладкие, вкусные и полезные конфеты из орехов и сухофруктов готовы.

Фруктовое канапе "Шапка Санты"

Фрукты на Новый год есть на каждом столе. Мы предлагаем праздничный вариант их подачи.

Ингредиенты:

банан

виноград

клубника

зефирки (лучше всего подойдут маршмеллоу)

шпажки или зубочистки

Способ приготовления:

Разрезаем банан на колечки. Придаем клубнике форму новогодней шапочки, отрезая листья. Накалываем на шпажку виноград, затем банан, клубнику и маленькую зефирку, чтобы было похоже на колпак Санта Клауса.

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