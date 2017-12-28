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Санта-Клаус с упряжкой оленей "пролетел" над Алтайским краем

Сегодня, 10:18.
Жизнь

В сети появилось видео, как упряжка Санта-Клауса пролетает на Бийском. 

Санта-Клаус с упряжкой оленей "пролетел" над Алтайским краем.
Санта-Клаус с упряжкой оленей "пролетел" над Алтайским краем. Фото : Скриншот с сайта youtube.com.

Автор ролика — Тая Мавроди. На кадрах видно, что под звон бубенцов над разными районами Бийска летит Санта-Клаус с упряжкой, в которую запряжены олени. Санта теряет подарки и старается их собрать.

В конце ролика один из новогодних оленей зажигательным танцем радует зрителей.

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров в Бийске.
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров в Бийске.
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров в Бийске.
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров в Бийске.
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров в Бийске.
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров в Бийске.
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров в Бийске.
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров в Бийске.
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров в Бийске.
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров в Бийске.
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров в Бийске.
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров в Бийске.

Также жителей Бийска поздравляют работники городского трамвайного управления. С 25 декабря они проводят акцию "Новогоднее поздравление". Пассажиров поздравляют Дед Мороз и Снегурочка. 

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