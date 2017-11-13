Шампанское может подорожать к Новому году-2018

Цена на шампанское и игристые вина к Новому году вырастет на 10-15% в зависимости от марки, пишут "Известия". Такой прогноз дали эксперты Национальной торговой ассоциации и Ассоциации рынков ритейла.
Отмечается, что стоимость вин из нижнего ценового сегмента останется прежней в связи с широким выбором подобных напитков. А вот напитки из Франции категорий "средний" и "средний плюс" могут подорожать на 15%, то есть максимально. Это связано с неурожаем винограда в Европе, а также в самой провинции Шампань.
Российские производители пока не видят предпосылок для роста оптовых цен на свою продукцию, сообщили изданию в Ассоциации производителей игристых вин. При этом производители надеются, что к концу года будут пересмотрены минимальные цены на шампанское. Сейчас розничный минимум составляет 164 рублей за 0,75 л.
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