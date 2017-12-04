Закажи корпоратив — детский утренник в подарок

Иллюстрация : Анна Зайкова. Оформление стола. Фото : Анна Зайкова. Банкетный зал. Фото : Анна Зайкова. Оформление стола. Фото : Анна Зайкова. Оформление стола. Фото : Анна Зайкова. Благодарность. Фото : Анна Зайкова. Оформление стола. Фото : Анна Зайкова. Банкетный зал. Фото : Анна Зайкова. Оформление стола. Фото : Анна Зайкова. Благодарственное письмо. Фото : Анна Зайкова. Оформление стола. Фото : Анна Зайкова. Оформление стола. Фото : Анна Зайкова. Оформление стола. Фото : Анна Зайкова. Оформление стола. Фото : Анна Зайкова.

"Сибирь Кейтеринг" — это профессиональная организация корпоративов, банкетов, фуршетов, кофе-брейков, детских праздников любой сложности и тематики. Разнообразное меню, подбор индивидуального стиля для вашего мероприятия. Аренда просторных залов и большой выбор вариантов меню.

Мы организуем для вас запоминающийся юбилей и шикарный свадебный банкет, проведем веселые корпоративные праздники, деловые встречи на самом высоком уровне, доставим комплексные обеды для ваших сотрудников. Также можем организовать выездной буфет на удобной для вас территории.

Сотрудники компании "Сибирь Кейтеринг" справятся с любым масштабными мероприятиеми с числом гостей до 1500 человек. Эти мероприятия могут проводиться как в одном из наших залов, а так и в формате выездного банкета. Заказывая у нас кейтеринг вы можете быть абсолютно спокойны и уверенны в том, что все будет организовано так, как вы желали.

За время работы компания "Сибирь Кейтеринг" получила множество наград и грамот от крупных компаний — завода АЗПИ, станкостроительного завода, ЗАТО Сибирский, от фирма "Элли" и т. д., а также от организаторов таких крупных проектов, как международный фестиваль "Твой выход", международный конкурс "Кит", конкурс "ЖАРА", детский региональный конкурс "Янтарные бубны" и др.

Впереди прекрасный праздник Новый год! И в преддверии этого замечательного события у нашей компании для вас специальное предложение: заказав у нас новогодний корпоратив для своих сотрудников, вы получите детский утренник в подарок! А варианты меню с различной ценовой категорией вас приятно удивят!

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