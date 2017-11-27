Славянский календарь: какое животное покровительствует Новому году-2018

Финансы Ежики считаются крайне запасливыми зверьками. Поэтому девиз этого года — "больше запасать, меньше тратить". В 2018 году ненужных покупок лучше не делать, в долги не влезать, а неожиданную прибыль лучше инвестировать в собственный комфорт. К примеру, сделать ремонт. Что касается работы, то тут все будет в полном порядке. В новом году рекомендуется задуматься о пунктуальности и обязательности.

Настроение 2018 год будет довольно спокойным и умиротворяющим. Склонность к уединению появится даже у тех, кто раньше не мыслил своей жизни без шумных вечеринок и общения. В этом есть плюсы — наедине с собой вы сможете раскрыть творческий потенциал. Справляться с плохим настроением в этом году будет сложно. Заранее ищите стабильные способы, помогающие поднимать настроение. Также в году Свернувшегося Ежа крайне вредно переутомляться. Периоды "спячки" окажутся очень полезными как для продуктивности, так и для настроения. Поэтому не забывайте об отпуске, который рекомендуют разбить на несколько частей.