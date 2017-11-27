Славянский календарь: какое животное покровительствует Новому году-2018

Согласно китайскому календарю 2018 год — год Желтой Собаки. Однако по славянскому календарю год пройдет под покровительством Свернувшегося Ежа. Рассказывает о том, что ожидает нас в новом году.
Люди, рожденные в год ежа (1954, 1970, 1986, 2002), верные друзья, хорошие родители. Эти люди обладают ершистым нравом, прекрасной памятью и особой педантичностью к деталям, совершают неожиданные поступки.
Финансы
Ежики считаются крайне запасливыми зверьками. Поэтому девиз этого года — "больше запасать, меньше тратить".
В 2018 году ненужных покупок лучше не делать, в долги не влезать, а неожиданную прибыль лучше инвестировать в собственный комфорт. К примеру, сделать ремонт.
Что касается работы, то тут все будет в полном порядке. В новом году рекомендуется задуматься о пунктуальности и обязательности.
Настроение
2018 год будет довольно спокойным и умиротворяющим. Склонность к уединению появится даже у тех, кто раньше не мыслил своей жизни без шумных вечеринок и общения. В этом есть плюсы — наедине с собой вы сможете раскрыть творческий потенциал.
Справляться с плохим настроением в этом году будет сложно. Заранее ищите стабильные способы, помогающие поднимать настроение.
Также в году Свернувшегося Ежа крайне вредно переутомляться. Периоды "спячки" окажутся очень полезными как для продуктивности, так и для настроения. Поэтому не забывайте об отпуске, который рекомендуют разбить на несколько частей.
Отношения
Ежики — упорные животные, которые прекрасно приспосабливаются к новым условиям. В 2018 году вам будет намного проще переживать расставания и налаживать новые отношения. Главное — верить в собственные силы и успех.
Люди, которые надеются на быстрый успех и фееричную любовь с первого взгляда, будут немного разочарованы. Ежики и скорость — понятие не сильно близкие. Однако от попыток отказывать не стоит, потому решительность в 2018 году будет в почете.
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