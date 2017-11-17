Новый год Где встретить

Как выглядят популярные туристические места Алтая в снегу: снимки из соцсетей

Сегодня, 14:39.
Туризм

Большинство туристов отдыхают на Алтае летом, поэтому не знают, как он выглядит зимой. Снежный покров установился недавно, но в социальных сетях уже появились десятки фотографий заснеженных пейзажей алтайских курортов. 

Пока одни планируют праздновать Новый год-2018 на Алтае, другие уже отдыхают в популярных туристических комплексах Белокурихи и Горного Алтая.

Скоро на горнолыжных курортах Алтая откроется сезон — в ближайшие дни здесь ждут первых туристов. Хотя основной турпоток приедет сюда в новогодние каникулы.

По словам турагентов, сейчас идет активное бронирование туров на Алтай на Новый год.

#тавдинскиепещеры #горныйалтай

Публикация от Светлана (@svetlana_demina5)

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