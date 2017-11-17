Как выглядят популярные туристические места Алтая в снегу: снимки из соцсетей

Большинство туристов отдыхают на Алтае летом, поэтому не знают, как он выглядит зимой. Снежный покров установился недавно, но в социальных сетях уже появились десятки фотографий заснеженных пейзажей алтайских курортов.
Пока одни планируют праздновать Новый год-2018 на Алтае, другие уже отдыхают в популярных туристических комплексах Белокурихи и Горного Алтая.
Скоро на горнолыжных курортах Алтая откроется сезон — в ближайшие дни здесь ждут первых туристов. Хотя основной турпоток приедет сюда в новогодние каникулы.
По словам турагентов, сейчас идет активное бронирование туров на Алтай на Новый год.
Доброго утра из Алтайского заповедника! На Телецком озере несколько дней идёт снег. Реки постепенно сковывает льдом. Фото Сергей Усик #алтайскийзаповедник #фото #телецкоеозеро #рекакокши #ноябрь #горныйалтай #республикаалтай #ужезима #снег #лёд #горнаярека #река #горныереки #кордонкокши #фотосергеяусика #altayskiizapovednik #laketeletskoe #altaireserve #goldenmountainsofaltai #winter #november #snow
В Алтайском биосферном заповеднике. Вид с озера на устье реки Кокши. Фото Сергей Усик #алтайскийзаповедник #фото #природа #горныйалтай #золотыегорыалтая #Алтай #республикаалтай #горныереки #кордонкокши #фотосергеяусика #телецкоеозеро #altayskiizapovednik #altaireserve #laketeletskoe #goldenmountainsofaltai #kokshi #riverkokshe #river #mountainrivers #november #snow #ужезима #ноябрьвзаповеднике
Зимний пляжик ⛱❄ Всем прекрасного завершения рабочей недели👍 #ркрублевка #рублевка #алтай #горныйалтай #отдыхнаприроде #отдыхаем #nature #russia #altay #mauntain #природа #красота #папа #мама #мамаисын #инстамама_новосибирска #инстамама #инстамам #инстамир #инстаграм_порусски #инстасын #инстамир #инста
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