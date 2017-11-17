Как выглядят популярные туристические места Алтая в снегу: снимки из соцсетей

Белокуриха. Фото : vk.com/kurort22. Семинский перевал. Фото : vk.com/altai_seminskiy. Горный Алтай. Фото : vk.com/mikhel_galina. "Зеленый остров". Фото : vk.com/id314357402. Семинский перевал. Фото : vk.com/altai_seminskiy. Семинский перевал. Фото : vk.com/altai_seminskiy. Актру. Фото : vk.com/hamstergirl.

Пока одни планируют праздновать Новый год-2018 на Алтае, другие уже отдыхают в популярных туристических комплексах Белокурихи и Горного Алтая.

Скоро на горнолыжных курортах Алтая откроется сезон — в ближайшие дни здесь ждут первых туристов. Хотя основной турпоток приедет сюда в новогодние каникулы.

По словам турагентов, сейчас идет активное бронирование туров на Алтай на Новый год.