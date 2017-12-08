Стало известно, как в этом году обустроят главную новогоднюю площадку Барнаула

В Барнауле с 6 декабря начали устанавливать новогоднюю ель на площади Сахарова и подготавливать территорию для строительства ледового городка. Достроить объекты планируют до 27 декабря, сообщается на официальном сайте мэрии. Власти города рассказали, что еще интересного и нового появится в этом месяце на главной новогодней площадке Барнаула.
Ранее altapress.ru писал, что высота новогодней ели в этом году составит 30 метров. На дереве будет сложная иллюминация из светодиодных нитей и гирлянд. Она позволит построить любой графический рисунок.
Александр Мицкий,
главный специалист отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула:
— Искусственная ель была приобретена в этом году, конструкция привезена из Москвы, гарантийный срок ее эксплуатации — пять лет. Комплект новогоднего оборудования включает в себя саму ель, звезду для нее, светодиодную подсветку, новое освещение снежного городка.
Новинкой оформления в этому году станет светодиодная иллюминация ели, которая сможет "строить" любой цветографический рисунок на поверхности дерева. "Барнаулгорсвет" запрограммирует световую программу.
Сообщается, что работники уже построили часть конструкций, на которые ушло 40 кубических метров льда. Всего для городка используют 550 куб. м льда. Его изготавливают на реке Талая в микрорайоне Затон.
Новогоднюю площадку в этом году украсят снежными фигурами Деда Мороза и Снегурочки, а также на площади установят 14 ледяных барельефов, шесть ледяных горок, а также символ года — скульптурe собаки изо льда. На территории города будет работать каток. На входах в городок у театра Драмы установят световой потолок, а с улиц Димитрова и Мерзликина — ледяные башни, которые украсят подсветкой.
Ранее altapress.ru писал, что на обустройство снежного городка власти Барнаула планируют потратить 2,7 млн рублей.
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