Стихи про Деда Мороза для праздничного утренника на Новый год-2018

***

Дед Мороз, хоть старенький,

Но шалит, как маленький:

Щиплет щеки, нос щекочет,

Ухватить за уши хочет.

Дед Мороз, в лицо не дуй,

Хватит, слышишь,

Не балуй!

***

Добрый Дедушка Мороз

Бородою весь оброс.

Он спешит сегодня слишком

Вместе с внучкою к детишкам.

С неба падает снежок,

А у дедушки - мешок.

В нём он каждому из нас

По подарочку припас.

***

Добрый дедушка Мороз

Мне щенка в мешке принес,

Но какой-то странный дед,

В шубу мамину одет,

А глаза его большие

Как у папы голубые.

Это папа, я молчу,

Втихомолку хохочу,

Пусть позабавляется,

Может сам признается.

***

У этого дедушки много внучат,

Внучата на дедушку часто ворчат.

На улице дедушка к ним пристает,

За пальцы хватает, за ушки дерет.

Но вечер счастливый приходит в году -

Сердитого дедушку в гости я жду.

Подарки приносит и добрый на вид,

И все веселятся - никто не ворчит.

***

Шубка, шапка, рукавички.

На носу сидят синички.

Борода и красный нос -

Это Дедушка Мороз!

***

Я веселый Дед Мороз,

К вам пришел сегодня,

Я подарки вам принес

В праздник новогодний!

Крикнем громко все УРА!

Подарки раздавать пора!

***

Кто пришел?

Что принес?

Знаем мы:

Дед Мороз,

Дед седой,

С бородой,

Он наш гость дорогой.

Он нам елку зажжет,

С нами песни споет.

***

– Кто в нарядной теплой шубе,

С длинной белой бородой,

В Новый год приходит в гости,

И румяный, и седой?

Он играет с нами, пляшет,

С ним и праздник веселей!

– Дед Мороз на елке нашей

Самый главный из гостей!

***

К нам на елку – ой-ой-ой!

Дед Мороз идет живой.

Ну и дедушка Мороз!

Что за щеки, что за нос!

Борода-то, борода!

А на шапке-то звезда!

На носу-то крапины!

А глаза-то... папины!

***

Если кончится мороз,

Снег растает белый,

Что же дедушка Мороз

Бедный станет делать?

Побежит с него вода

Ручейками на пол,

С бороды его тогда

Тоже станет капать?

Добрый дедушка Мороз,

Миленький, любименький!

Спрячься, дедушка Мороз,

В нашем холодильнике!

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