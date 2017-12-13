Стихи про Деда Мороза для праздничного утренника на Новый год-2018

Дед Мороз — главный герой новогоднего торжества. С его приходом начинается праздник, и он исполняет все заветные желания. Чтобы Дедушка был добрее, стоит выучить про него стишок.
***
Дед Мороз, хоть старенький,
Но шалит, как маленький:
Щиплет щеки, нос щекочет,
Ухватить за уши хочет.
Дед Мороз, в лицо не дуй,
Хватит, слышишь,
Не балуй!
***
Добрый Дедушка Мороз
Бородою весь оброс.
Он спешит сегодня слишком
Вместе с внучкою к детишкам.
С неба падает снежок,
А у дедушки - мешок.
В нём он каждому из нас
По подарочку припас.
***
Добрый дедушка Мороз
Мне щенка в мешке принес,
Но какой-то странный дед,
В шубу мамину одет,
А глаза его большие
Как у папы голубые.
Это папа, я молчу,
Втихомолку хохочу,
Пусть позабавляется,
Может сам признается.
***
У этого дедушки много внучат,
Внучата на дедушку часто ворчат.
На улице дедушка к ним пристает,
За пальцы хватает, за ушки дерет.
Но вечер счастливый приходит в году -
Сердитого дедушку в гости я жду.
Подарки приносит и добрый на вид,
И все веселятся - никто не ворчит.
***
Шубка, шапка, рукавички.
На носу сидят синички.
Борода и красный нос -
Это Дедушка Мороз!
***
Я веселый Дед Мороз,
К вам пришел сегодня,
Я подарки вам принес
В праздник новогодний!
Крикнем громко все УРА!
Подарки раздавать пора!
***
Кто пришел?
Что принес?
Знаем мы:
Дед Мороз,
Дед седой,
С бородой,
Он наш гость дорогой.
Он нам елку зажжет,
С нами песни споет.
***
– Кто в нарядной теплой шубе,
С длинной белой бородой,
В Новый год приходит в гости,
И румяный, и седой?
Он играет с нами, пляшет,
С ним и праздник веселей!
– Дед Мороз на елке нашей
Самый главный из гостей!
***
К нам на елку – ой-ой-ой!
Дед Мороз идет живой.
Ну и дедушка Мороз!
Что за щеки, что за нос!
Борода-то, борода!
А на шапке-то звезда!
На носу-то крапины!
А глаза-то... папины!
***
Если кончится мороз,
Снег растает белый,
Что же дедушка Мороз
Бедный станет делать?
Побежит с него вода
Ручейками на пол,
С бороды его тогда
Тоже станет капать?
Добрый дедушка Мороз,
Миленький, любименький!
Спрячься, дедушка Мороз,
В нашем холодильнике!
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