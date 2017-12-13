Согласно примете, чтобы грядущий год прошел удачно, в новогоднюю ночь нужно встретить голубоглазого блондина или белую лошадь. Однако самый легкий вариант — это встретить год в отличном настроении. Altapress.ru предлагает пройти тест и определить свою готовность к празднованию Нового года-2018.
Тест. Готовы ли Вы встречать Новый год-2018
Сегодня, 07:34.
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