Тест. Готовы ли Вы встречать Новый год-2018

Согласно примете, чтобы грядущий год прошел удачно, в новогоднюю ночь нужно встретить голубоглазого блондина или белую лошадь. Однако самый легкий вариант — это встретить год в отличном настроении. Altapress.ru предлагает пройти тест и определить свою готовность к празднованию Нового года-2018.