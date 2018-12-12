Центр красивого тела «Созвездие» приглашает в гости

Многие уже познакомились с центром красивого тела «Созвездие» . Но не все знают, что в «Созвездии» проводят не только занятия по различным направлениям.

В мае этого года ЦКТ «Созвездие» организовывал реалити-проект по преображению. Участницы проходили самые разные испытания, мастер-классы по изменению образа и стиля, а также занимались различными направлениями по коррекции фигуры и осваивали технику бальных и современных танцев. Результаты превзошли ожидания. За пять недель участницы изменились как внешне, так и внутренне, продемонстрировав это в финале проекта.

Каждый месяц ЦКТ «Созвездие» проводит открытые занятия, на которые может прийти любой желающий совершенно бесплатно. На открытых занятиях можно познакомиться с тренерами и программами спортивных направлений, предлагаемыми центром.

Открытые занятия. Фото предоставлено рекламодателем

ЦКТ «Созвездие» ведет подготовку танцоров к различным танцевальным конкурсам. Педагоги-хореографы работают как с детьми, так и со взрослыми. Не упуская ни одной детали, прорабатывают с учениками каждое движение в танце. Работают над эмоциональным образом танцевального номера.

Подготовка к Новому году. Фото предоставлено рекламодателем

А самое долгожданное мероприятие, которого ждут и дети и взрослые — Новый год! Коллектив ЦКТ «Созвездие» организует новогодний утренник для детей и новогодний вечер для взрослых. Каждый год сотрудники все вместе трудятся над сценариями и креативно подходят к организации праздника. Так и в этом году не обойдется без веселья, танцев и сюрпризов. Но не будем раскрывать все карты, а приглашаем вас в гости в ЦКТ «Созвездие» на празднование Нового года и на занятия. Все подробности можно узнать на сайте ЦКТ «Созвездие» или по телефонам 8−953−037−7676, 8 (3852) 55-32-38.

ЦКТ «Созвездие» поздравляет всех с наступающими новогодними праздниками! Желает много счастья в новом году!