Ученые рассказали об опасности новогодних елок в Новый год-2018

Эксперты подчеркивают, что елка может спровоцировать смертельно опасные осложнения в работе легких.

Кроме того, ежегодно тысячи пациентов попадают в больницу из-за плесени, растущей на елях. Американские ученые обнаружили 53 разновидности грибков на 28 разных елках, большинство из них — потенциальные аллергены. Исследование показало, что передаваемые по воздуху грибки могут довольно быстро размножаться в течение всего двух недель.

Специалисты отмечают, что определенный риск для здоровья представляют даже искусственные елки. У аллергиков может появиться реакция на пыль, которая скапливается на дереве, поэтому за ним нужно тщательно ухаживать.

В жилище, где находится новогодняя елка, важно контролировать уровень влажности. Чем он выше, тем более высоким становится риск аллергических симптомов. Во влажной среде быстро распространяются и пылевые клещи.