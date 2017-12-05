Ученые рассказали об опасности новогодних елок в Новый год-2018

По словам исследователей, с появлением в доме ели у человека могут развиться аллергия и астма. При этом возможны такие симптомы, как слезящиеся глаза, кашель, боль в груди и зуд в носу, пишет Росбалт со ссылкой на Independent.
Эксперты подчеркивают, что елка может спровоцировать смертельно опасные осложнения в работе легких.
Кроме того, ежегодно тысячи пациентов попадают в больницу из-за плесени, растущей на елях. Американские ученые обнаружили 53 разновидности грибков на 28 разных елках, большинство из них — потенциальные аллергены. Исследование показало, что передаваемые по воздуху грибки могут довольно быстро размножаться в течение всего двух недель.
Специалисты отмечают, что определенный риск для здоровья представляют даже искусственные елки. У аллергиков может появиться реакция на пыль, которая скапливается на дереве, поэтому за ним нужно тщательно ухаживать.
В жилище, где находится новогодняя елка, важно контролировать уровень влажности. Чем он выше, тем более высоким становится риск аллергических симптомов. Во влажной среде быстро распространяются и пылевые клещи.
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