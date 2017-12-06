Украшения новогоднего стола-2018

Новый год — семейный праздник, а значит хозяйкам придется принимать немало гостей, продумывая разные варианты сервировки стола. Символом 2018 года станет Желтая Земляная Собака, и про этот цвет желательно не забыть при выборе декора. В новом году лучше не позволять себе излишеств в украшении стола.Желтая Земляная Собака — животное скромное, поэтому ей по душе такой же сдержанный дизайн. Однако это далеко не единственный нюанс сервировки. Как накрыть стол на Новый 2018 год, чтобы удивить гостей - смотрите в фотоподборке altapress.ru.