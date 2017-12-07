Новый год Развлечения

Уморительные собаки в карнавальных костюмах на Новый год-2018

Сегодня, 21:38.
Жизнь

Наступает год Желтой Земляной Собаки, так что владельцы питомцев просто обязаны окружить символ года особенной заботой. Чтобы Новый год-2018 был еще веселее можно нарядить песика в карнавальный костюм. Несколько идей — в нашей подборке.

Источники: vtemu.byfishki.net.

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