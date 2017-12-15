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В Барнауле колесо обозрения украсили световыми фигурами

Сегодня, 17:20.
Жизнь

Новая контурная иллюминация появилась у колеса обозрения в развлекательно-игровом комплексе "Барнаульская крепость", сообщает официальный сайт города.

В Барнауле колесо обозрения украсили световыми фигурами.
В Барнауле колесо обозрения украсили световыми фигурами. Фото : barnaul.org.

В мэрии сообщают, что иллюминация состоит из нескольких сотен специальных световых трубок, которые могут передавать до 16 миллионов цветовых оттенков. Пока подсветку запустили в тестовом режиме

Также фасад "Барнаульской крепости" украсили светодинамичными фигурами, стилизованными под старину. Они передают дух горнозаводского Барнаула. Эту технологию использовали впервые.

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