В Барнауле колесо обозрения украсили световыми фигурами.

Новая контурная иллюминация появилась у колеса обозрения в развлекательно-игровом комплексе "Барнаульская крепость", сообщает официальный сайт города.
В мэрии сообщают, что иллюминация состоит из нескольких сотен специальных световых трубок, которые могут передавать до 16 миллионов цветовых оттенков. Пока подсветку запустили в тестовом режиме
Также фасад "Барнаульской крепости" украсили светодинамичными фигурами, стилизованными под старину. Они передают дух горнозаводского Барнаула. Эту технологию использовали впервые.
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