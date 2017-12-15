В Барнауле колесо обозрения украсили световыми фигурами.

В мэрии сообщают, что иллюминация состоит из нескольких сотен специальных световых трубок, которые могут передавать до 16 миллионов цветовых оттенков. Пока подсветку запустили в тестовом режиме

Также фасад "Барнаульской крепости" украсили светодинамичными фигурами, стилизованными под старину. Они передают дух горнозаводского Барнаула. Эту технологию использовали впервые.