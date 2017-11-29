В Барнауле определяют места продажи елок в Новый год-2018

В администрации Индустриального района Барнаула определили места для продажи новогодних елок. Деревьями будут торговать в специально отведенных и оборудованных местах, сообщает официальный сайт города.
Всего в самом крупном районе в декабре откроется более 30 елочных базаров: на Павловском тракте, улицах Антона Петрова, Георгиева, Лазурная, Малахова, Попова, Шумакова, Энтузиастов и в пригороде.
Согласно договору, каждая точка продажи должна быть по-новогоднему оформлена и оснащена книгой отзывов и предложений. Кроме того, в местах продажи должны быть мерные линейки, упаковочный материал и средства пожаротушения, подчеркивается в сообщении. Покупателю должны выдавать товарный чек и квитанции.
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