В Барнауле пройдут две ярмарки изделий ручной работы к Новому году-2018

23-24 декабря в Барнауле пройдут две ярмарки изделий ручной работы. В эти дни сразу на двух площадках города можно будет приобрести новогодние подарки.
С 10:00 в галерее "Проспект" откроется традиционная ежегодная благотворительная ярмарка "Подарки добрых сердец". Акцию организует благотворительный фонд "Облака" совместно с лучшими мастерами Барнаула. Здесь можно купить необычные сувениры, предметы для украшения дома, бижутерию, шкатулки, мыло и другие уникальные предметы ручной работы. Будет много подарков к Новому году и Рождеству.
Подарки упакуют в авторскую бумагу с непременным атрибутом – красным фетровым сердечком, которое будет напоминать о том, что вы совершили доброе дело. Часть сборов от ярмарки пойдет на помощь подопечным фонда "Облака".
Вторая ярмарка в этот же день в 11:00 откроется в творческом пространстве "Кислород". KRAFTiMarket также будет работать два дня.
"Ярмарка товаров ручной работы поможет гостям замедлиться в безумном городском темпе и получить удовольствие от простых вещей — общения, еды и покупок", — обещают организаторы.
Участники ярмарки - дизайнеры одежды и аксессуаров, хендмейдеры, семейные мастерские, продавцы штучных вещей приготовили все самое лучшее. В продаже одежда и аксессуары, сумки и кошельки, украшения, домашний декор, handmade, косметика, еда.
Качественные малотиражные вещи, приятные знакомства, вкусная еда, живая музыка позволят почувствовать себя гостем на дружеской вечеринке и получить максимум удовольствия от процесса неспешного шопинга.
Обе ярмарки будут работать до 19:00.
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