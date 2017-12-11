В Барнауле пройдут две ярмарки изделий ручной работы к Новому году-2018

С 10:00 в галерее "Проспект" откроется традиционная ежегодная благотворительная ярмарка "Подарки добрых сердец". Акцию организует благотворительный фонд "Облака" совместно с лучшими мастерами Барнаула. Здесь можно купить необычные сувениры, предметы для украшения дома, бижутерию, шкатулки, мыло и другие уникальные предметы ручной работы. Будет много подарков к Новому году и Рождеству.

Подарки упакуют в авторскую бумагу с непременным атрибутом – красным фетровым сердечком, которое будет напоминать о том, что вы совершили доброе дело. Часть сборов от ярмарки пойдет на помощь подопечным фонда "Облака".

Вторая ярмарка в этот же день в 11:00 откроется в творческом пространстве "Кислород". KRAFTiMarket также будет работать два дня.

"Ярмарка товаров ручной работы поможет гостям замедлиться в безумном городском темпе и получить удовольствие от простых вещей — общения, еды и покупок", — обещают организаторы.

Участники ярмарки - дизайнеры одежды и аксессуаров, хендмейдеры, семейные мастерские, продавцы штучных вещей приготовили все самое лучшее. В продаже одежда и аксессуары, сумки и кошельки, украшения, домашний декор, handmade, косметика, еда.

Качественные малотиражные вещи, приятные знакомства, вкусная еда, живая музыка позволят почувствовать себя гостем на дружеской вечеринке и получить максимум удовольствия от процесса неспешного шопинга.

Обе ярмарки будут работать до 19:00.