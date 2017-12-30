На катке в "Парке спорта" прошел мастер-класс по украшению елки. Взрослые и дети с удовольствием украсили новогоднюю ель игрушками, которые сами же и разрисовали. В мастер-классе принял участие и Дед Мороз. Позже он с "внучкой" прокатился с детьми и их родителями на катке.
В барнаульском "Парке спорта" Дед Мороз прокатился на коньках и помог горожанам украсить новогоднюю ёлку. Фото : Юлия Санькова.
В барнаульском "Парке спорта" Дед Мороз прокатился на коньках и помог горожанам украсить новогоднюю ёлку. Фото : Юлия Санькова.
В барнаульском "Парке спорта" Дед Мороз прокатился на коньках и помог горожанам украсить новогоднюю ёлку. Фото : Юлия Санькова.
В барнаульском "Парке спорта" Дед Мороз прокатился на коньках и помог горожанам украсить новогоднюю ёлку. Фото : Юлия Санькова.
В барнаульском "Парке спорта" Дед Мороз прокатился на коньках и помог горожанам украсить новогоднюю ёлку. Фото : Юлия Санькова.
В барнаульском "Парке спорта" Дед Мороз прокатился на коньках и помог горожанам украсить новогоднюю ёлку. Фото : Юлия Санькова.
В барнаульском "Парке спорта" Дед Мороз прокатился на коньках и помог горожанам украсить новогоднюю ёлку. Фото : Юлия Санькова.
В барнаульском "Парке спорта" Дед Мороз прокатился на коньках и помог горожанам украсить новогоднюю ёлку. Фото : Юлия Санькова.
В барнаульском "Парке спорта" Дед Мороз прокатился на коньках и помог горожанам украсить новогоднюю ёлку. Фото : Юлия Санькова.
В барнаульском "Парке спорта" Дед Мороз прокатился на коньках и помог горожанам украсить новогоднюю ёлку. Фото : Юлия Санькова.
В барнаульском "Парке спорта" Дед Мороз прокатился на коньках и помог горожанам украсить новогоднюю ёлку. Фото : Юлия Санькова.
Юлия Санькова, студентка АКККиИ
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