В чем встречать 2018 год Желтой Земляной Собаки?

Наряд в новогоднюю ночь всегда один из самых особенных в году. К его выбору люди подходят очень тщательно, стараясь подобрать одежду в соответствии с символом наступающего года — чтобы привлечь удачу и не разозлить покровителя года. Altapress.ru рассказывает, в какой одежде встречать Новый год-2018 или год Желтой Земляной Собаки.
Так как хозяйка года — Желтая Собака, можете смело выбирать все оттенки этого цвета — от абрикосового до бронзового, пишет "Комсомольская правда". Но цветовая палитра одежды для новогоднего праздника не ограничивается желтым. Главными цветами станут черный, оранжевый и золотой.
Черный цвет — классика, в которой вы будете одеты по дресс-коду на любом мероприятии. В любой, даже самый обычный и консервативный наряд, в Новый год-2018 можно добавить блестящие ремешки, банты, ожерелья. Главное, не перегрузите образ лишними украшениями.
Собака ценит свободу движения, а значит наряд должен быть несковывающим, комфортным, но при этом не лишенным изящества. В наступающем Новом году-2018 мини-наряды уступили длинным — одежда до колена, длинные рукава и высокие воротники. Длинное вечернее платье должно быть простого кроя. А сделать его не таким скучным позволит необычная ткань.
Мужчинам одеться на Новый год-2018 будет проще — чем консервативнее, тем лучше. Для неформальной вечеринки с друзьями подойдет уютный свитер с зимней аппликацией. Но если вас ждет фуршет, то придется приодеться — строгий костюм или блейзер. Если фуршет не слишком официальный, то мужчинам подойдет пиджак одного из цветов наступающего года (например, бежевый верблюжий) или неформальный жакет.
Не забудьте про мелкие тематические аксессуары — карманный платок с новогодней вышивкой, часы с соответствующим рисунком, желтые запонки.
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