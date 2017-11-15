В чем встречать 2018 год Желтой Земляной Собаки?

Так как хозяйка года — Желтая Собака, можете смело выбирать все оттенки этого цвета — от абрикосового до бронзового, пишет "Комсомольская правда". Но цветовая палитра одежды для новогоднего праздника не ограничивается желтым. Главными цветами станут черный, оранжевый и золотой.

Черный цвет — классика, в которой вы будете одеты по дресс-коду на любом мероприятии. В любой, даже самый обычный и консервативный наряд, в Новый год-2018 можно добавить блестящие ремешки, банты, ожерелья. Главное, не перегрузите образ лишними украшениями.

Собака ценит свободу движения, а значит наряд должен быть несковывающим, комфортным, но при этом не лишенным изящества. В наступающем Новом году-2018 мини-наряды уступили длинным — одежда до колена, длинные рукава и высокие воротники. Длинное вечернее платье должно быть простого кроя. А сделать его не таким скучным позволит необычная ткань.

Мужчинам одеться на Новый год-2018 будет проще — чем консервативнее, тем лучше. Для неформальной вечеринки с друзьями подойдет уютный свитер с зимней аппликацией. Но если вас ждет фуршет, то придется приодеться — строгий костюм или блейзер. Если фуршет не слишком официальный, то мужчинам подойдет пиджак одного из цветов наступающего года (например, бежевый верблюжий) или неформальный жакет.

Не забудьте про мелкие тематические аксессуары — карманный платок с новогодней вышивкой, часы с соответствующим рисунком, желтые запонки.