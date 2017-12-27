Новый год Застолье

В каких магазинах Барнаула выгоднее покупать продукты к новогоднему столу-2018

Сегодня, 19:01.
Экономика

До года Желтой Земляной Собаки осталось несколько дней, это значит, что остается мало времени на покупку продуктов. Altapress.ru предлагает не бегать по всем магазинам Барнаула в поисках выгодных предложений. В канун Нового года мы сделали это за вас. 

Продуктовый магазин. Корзина.
Продуктовый магазин. Корзина. Фото : СС0.

Altapress.ru изучил ассортимент пяти торговых сетей, представленных в Барнауле. В таблице собраны продукты, которые чаще всего присутствуют на новогоднем столе. Среди них: шампанское, мандарины и красная икра. А также свежие овощи, фрукты, рыба, мясо и консервы.

В выборке нет продукции собственного производства торговых сетей. В таблицу попали консервированный горошек и кукуруза "Heinz" и "Bonduelle", рыба "Капитан морей" и "Санта Бремор". Вареная колбаса алтайского производителя "Барнаульский пищевик" — в тех сетях, где она представлена. Майонез провансаль или классический "Махеев" и "Слобода".

Из напитков — "Coca-Cola" компании "PepsiCo", соки и нектары "Добрый" и "Фруктовый сад" и традиционное шампанское "Российское" или "Советское". 

Где дешевле?

Если подсчитать сумму предполагаемого чека, то первое место по дешевизне продуктов к новому году поделят магазины "молодых" ретейлеров — "Пятерочка" и "Ярче". На втором месте — "Мария-ра", а вот представители "Ленты" и "Метро", вопреки устоявшемуся мнению, замыкают строй. Набор из 22 продуктов, представленных в таблице, в этих магазинах будет стоить на тысячу рублей дороже.

Самые выгодные предложения магазинов по позициям:

  • Мандарины — 85,9 ("Пятерочка", "Ярче")
  • Яблоки "Гренни" — 79,9 ("Метро")
  • Огурцы гладкие — 169,9 ("Лента")
  • Томаты — 109,9 ("Лента")
  • Набор зелени — 29,9 ("Лента")
  • Горошек зеленый — 33,5 ("Ярче")
  • Кукуруза консервированная — 38,7 ("Ярче")
  • Сыр "Российский" — 318 ("Мария-ра")
  • Яйца куриные — 43,6 ("Мария-ра")
  • Майонез 59,9 ("Метро")
  • Колбаса "Докторская" — 99 ("Лента")
  • Колбаса копченая — 269 ("Лента")
  • Тушка цыпленка — 84,9 ("Пятерочка")
  • Семга слабосоленая — 200 ("Лента")
  • Икра лососевая — 229 ("Мария-ра")
  • Консервы скумбрия/сардина — 43,7 ("Пятерочка")
  • Шампиньоны свежие — 269 ("Метро")
  • Оливки без косточки — 62 ("Ярче")
  • Коньяк Хэннеси/vs — 1399 ("Ярче")
  • Кока-кола — 60,9 ("Метро")
  • Сок фруктовый — 48,9 ("Метро")
  • Шампанское "Российское" — 164 ("Лента", "Пятерочка", "Ярче")

Цены актуальны на 27 декабря 2017 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus