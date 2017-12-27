В каких магазинах Барнаула выгоднее покупать продукты к новогоднему столу-2018

Altapress.ru изучил ассортимент пяти торговых сетей, представленных в Барнауле. В таблице собраны продукты, которые чаще всего присутствуют на новогоднем столе. Среди них: шампанское, мандарины и красная икра. А также свежие овощи, фрукты, рыба, мясо и консервы.

В выборке нет продукции собственного производства торговых сетей. В таблицу попали консервированный горошек и кукуруза "Heinz" и "Bonduelle", рыба "Капитан морей" и "Санта Бремор". Вареная колбаса алтайского производителя "Барнаульский пищевик" — в тех сетях, где она представлена. Майонез провансаль или классический "Махеев" и "Слобода".

Из напитков — "Coca-Cola" компании "PepsiCo", соки и нектары "Добрый" и "Фруктовый сад" и традиционное шампанское "Российское" или "Советское".

Где дешевле?

Если подсчитать сумму предполагаемого чека, то первое место по дешевизне продуктов к новому году поделят магазины "молодых" ретейлеров — "Пятерочка" и "Ярче". На втором месте — "Мария-ра", а вот представители "Ленты" и "Метро", вопреки устоявшемуся мнению, замыкают строй. Набор из 22 продуктов, представленных в таблице, в этих магазинах будет стоить на тысячу рублей дороже.

Самые выгодные предложения магазинов по позициям:

Мандарины — 85,9 ("Пятерочка", "Ярче")

Яблоки "Гренни" — 79,9 ("Метро")

Огурцы гладкие — 169,9 ("Лента")

Томаты — 109,9 ("Лента")

Набор зелени — 29,9 ("Лента")

Горошек зеленый — 33,5 ("Ярче")

Кукуруза консервированная — 38,7 ("Ярче")

Сыр "Российский" — 318 ("Мария-ра")

Яйца куриные — 43,6 ("Мария-ра")

Майонез 59,9 ("Метро")

Колбаса "Докторская" — 99 ("Лента")

Колбаса копченая — 269 ("Лента")

Тушка цыпленка — 84,9 ("Пятерочка")

Семга слабосоленая — 200 ("Лента")

Икра лососевая — 229 ("Мария-ра")

Консервы скумбрия/сардина — 43,7 ("Пятерочка")

Шампиньоны свежие — 269 ("Метро")

Оливки без косточки — 62 ("Ярче")

Коньяк Хэннеси/vs — 1399 ("Ярче")

Кока-кола — 60,9 ("Метро")

Сок фруктовый — 48,9 ("Метро")

Шампанское "Российское" — 164 ("Лента", "Пятерочка", "Ярче")

Цены актуальны на 27 декабря 2017 года.