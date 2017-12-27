В каких магазинах Барнаула выгоднее покупать продукты к новогоднему столу-2018

До года Желтой Земляной Собаки осталось несколько дней, это значит, что остается мало времени на покупку продуктов. Altapress.ru предлагает не бегать по всем магазинам Барнаула в поисках выгодных предложений. В канун Нового года мы сделали это за вас.
Altapress.ru изучил ассортимент пяти торговых сетей, представленных в Барнауле. В таблице собраны продукты, которые чаще всего присутствуют на новогоднем столе. Среди них: шампанское, мандарины и красная икра. А также свежие овощи, фрукты, рыба, мясо и консервы.
В выборке нет продукции собственного производства торговых сетей. В таблицу попали консервированный горошек и кукуруза "Heinz" и "Bonduelle", рыба "Капитан морей" и "Санта Бремор". Вареная колбаса алтайского производителя "Барнаульский пищевик" — в тех сетях, где она представлена. Майонез провансаль или классический "Махеев" и "Слобода".
Из напитков — "Coca-Cola" компании "PepsiCo", соки и нектары "Добрый" и "Фруктовый сад" и традиционное шампанское "Российское" или "Советское".
Где дешевле?
Если подсчитать сумму предполагаемого чека, то первое место по дешевизне продуктов к новому году поделят магазины "молодых" ретейлеров — "Пятерочка" и "Ярче". На втором месте — "Мария-ра", а вот представители "Ленты" и "Метро", вопреки устоявшемуся мнению, замыкают строй. Набор из 22 продуктов, представленных в таблице, в этих магазинах будет стоить на тысячу рублей дороже.
Самые выгодные предложения магазинов по позициям:
- Мандарины — 85,9 ("Пятерочка", "Ярче")
- Яблоки "Гренни" — 79,9 ("Метро")
- Огурцы гладкие — 169,9 ("Лента")
- Томаты — 109,9 ("Лента")
- Набор зелени — 29,9 ("Лента")
- Горошек зеленый — 33,5 ("Ярче")
- Кукуруза консервированная — 38,7 ("Ярче")
- Сыр "Российский" — 318 ("Мария-ра")
- Яйца куриные — 43,6 ("Мария-ра")
- Майонез 59,9 ("Метро")
- Колбаса "Докторская" — 99 ("Лента")
- Колбаса копченая — 269 ("Лента")
- Тушка цыпленка — 84,9 ("Пятерочка")
- Семга слабосоленая — 200 ("Лента")
- Икра лососевая — 229 ("Мария-ра")
- Консервы скумбрия/сардина — 43,7 ("Пятерочка")
- Шампиньоны свежие — 269 ("Метро")
- Оливки без косточки — 62 ("Ярче")
- Коньяк Хэннеси/vs — 1399 ("Ярче")
- Кока-кола — 60,9 ("Метро")
- Сок фруктовый — 48,9 ("Метро")
- Шампанское "Российское" — 164 ("Лента", "Пятерочка", "Ярче")
Цены актуальны на 27 декабря 2017 года.
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