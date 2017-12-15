В небе над Германией самолет "нарисовал" рождественскую елку

По информации Flightradar24, широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A380 совершал тренировочный полет. Он вылетел из Гамбурга и вернулся туда же. Полет занял пять часов 22 минуты. Траектория самолета вышла в виде новогодней елки с шарами.

Didn't catch it yesterday? @Airbus turned a standard pre-delivery test flight for a new A380 into something a bit more festive.



📼🎄 See how the tree came to be at https://t.co/YQPtQ179tG pic.twitter.com/nH8jKp7UWV — Flightradar24 (@flightradar24) 14 декабря 2017 г.

"Ранний рождественский подарок от Airbus A380. Рождественская елка и верхушка — самолет Airbus A380", — говорится в сообщении Flightradar24 в Twitter, пишет aex.ru.

Пилоты самолетов нередко "рисуют" изображения в ходе тренировочных полетов. В августе пассажирский лайнер Boeing 787 Dreamliner "нарисовал" в небе над США свою проекцию в ходе тестирование нового двигателя компании Rolls Royce.