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В небе над Германией самолет "нарисовал" рождественскую елку

Сегодня, 14:23.
Жизнь

Самолет авиакомпании Airbus "нарисовал" рождественскую ель, пролетая в небе над Германией, сообщают РИА Новости.

Канун Нового года и Рождества.
Канун Нового года и Рождества. Фото : СС0.

По информации Flightradar24, широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A380 совершал тренировочный полет. Он вылетел из Гамбурга и вернулся туда же. Полет занял пять часов 22 минуты. Траектория самолета вышла в виде новогодней елки с шарами.

"Ранний рождественский подарок от Airbus A380. Рождественская елка и верхушка — самолет Airbus A380", — говорится в сообщении Flightradar24 в Twitter, пишет aex.ru.

Пилоты самолетов нередко "рисуют" изображения в ходе тренировочных полетов. В августе пассажирский лайнер Boeing 787 Dreamliner "нарисовал" в небе над США свою проекцию в ходе тестирование нового двигателя компании Rolls Royce.

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