В России детские новогодние подарки стали тяжелее и дороже

"Поскольку в этом году розничные цены на шоколадные кондитерские изделия практически не выросли, а некоторые виды шоколадных конфет даже подешевели, то получается, что детские новогодние подарки не столько подорожали, сколько увеличились в объемах", — отмечают эксперты.

Как и в предыдущие годы, в подарках преобладают шоколад и шоколадные конфеты, на их долю приходится 60-70% от веса всех сладостей.

Большинство детских новогодних наборов формируют из брендов, существующих еще с советских времен. Как и в предыдущие годы, почти в 90% случаев они формируются из продукции российских производителей.

В ЦИКР отметили, что в 2017 году в России восстанавливается потребление шоколадных кондитерских изделий после двух кризисных лет.