В России детские новогодние подарки стали тяжелее и дороже

Детские новогодние подарки в России в этом году стали тяжелее и дороже. Большинство подарков стало весить 800-1000 г против 700-900 г в прошлом году, а стоимость сладостей выросла до 524 рубля против 497 рублей. К такому выводу пришли эксперты Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), пишет "Интерфакс".
"Поскольку в этом году розничные цены на шоколадные кондитерские изделия практически не выросли, а некоторые виды шоколадных конфет даже подешевели, то получается, что детские новогодние подарки не столько подорожали, сколько увеличились в объемах", — отмечают эксперты.
Как и в предыдущие годы, в подарках преобладают шоколад и шоколадные конфеты, на их долю приходится 60-70% от веса всех сладостей.
Большинство детских новогодних наборов формируют из брендов, существующих еще с советских времен. Как и в предыдущие годы, почти в 90% случаев они формируются из продукции российских производителей.
В ЦИКР отметили, что в 2017 году в России восстанавливается потребление шоколадных кондитерских изделий после двух кризисных лет.
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