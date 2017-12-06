В России разрешат продажу алкоголя ночью

Власти могут снять запрет на круглосуточную продажу алкоголя. Правда, эта мера касается только шампанского, и с временным ограничением — на новогодние праздники.
Шампанское можно будет купить с 22 часов вечера до 8 часов утра в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января. С инициативой выступил парламент Ленинградской области, пишет RT. Как поясняет депутат Ленобласти Владимир Петров, эта мера поможет снизить число отравлений нелегальной и низкопробной алкогольной продукцией, которое традиционно возрастает в праздничные дни. "В новогоднюю ночь при установленном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в это время порождает черный рынок, привлекает различных недобросовестных продавцов некачественной или контрафактной продукцией", — пояснил парламентарий.
Петров считает, что круглосуточная продажа игристых вин в новогодние праздники благоприятно скажется на экономических и социальных последствиях для государства, пишет ura.ru.
Крупнейшие отечественные производители игристых вин заверили, что шампанское в России не подорожает к Новому году, пишет "Национальная служба новостей". Виноделы говорят, что они заинтересованы сбыть напиток в сезон, "чтоб не застаивался".
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