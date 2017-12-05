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В России существенно выросли цены на игрушки к Новому году-2018

Сегодня, 09:09.
Потребитель

За год цена на игрушки в России выросла на 11%, превысив инфляцию в четыре раза. Об этом говорят данные Единой межведомственной информационно-статистической системы, пишут "Известия" .

Где в Барнауле можно купить игрушки по оптовым ценам.
Где в Барнауле можно купить игрушки по оптовым ценам. Фото : архив компании "Городок".

Согласно данным, в октябре 2017 года средняя цена одной игрушки составила 322 рубля. Год назад показатель был на 11% ниже. При этом инфляция, по данным Центробанка на октябрь, составила 2,7%. Эксперты прогнозируют, что к Новому году-2018 цены продолжат расти.

Гендиректор исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов считает, что если цена будет увеличиваться, россияне начнут искать способы экономии и чаще приобретать китайские товары в интернет-магазинах.

По мнению главы Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, рост цен на игрушки объясняется тем, что "стали следить и за качеством ввозимых товаров, и за тем, какие игрушки производят в России".

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