В России существенно выросли цены на игрушки к Новому году-2018

Согласно данным, в октябре 2017 года средняя цена одной игрушки составила 322 рубля. Год назад показатель был на 11% ниже. При этом инфляция, по данным Центробанка на октябрь, составила 2,7%. Эксперты прогнозируют, что к Новому году-2018 цены продолжат расти.

Гендиректор исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов считает, что если цена будет увеличиваться, россияне начнут искать способы экономии и чаще приобретать китайские товары в интернет-магазинах.

По мнению главы Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, рост цен на игрушки объясняется тем, что "стали следить и за качеством ввозимых товаров, и за тем, какие игрушки производят в России".