Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому году-2018

Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org. Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.

Эскизы праздничных баннеров разработали в комитете по строительству, архитектуре и развитию города.

При создании плакатов использовали мотивы новогодних и рождественских открыток. Сюжеты формировали из репродукций открыток. Они хранятся в архиве ГМИЛИКА.

Поздравительные плакаты разместят на рекламных поверхностях и зданиях города.