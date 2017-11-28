Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому году-2018

На сайте городской администрации представили эскизы плакатов, которыми планируют украсить Барнаул в честь зимних праздников.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Власти показали плакаты, которыми украсят Барнаул к Новому Году. Фото : barnaul.org.
Эскизы праздничных баннеров разработали в комитете по строительству, архитектуре и развитию города.
При создании плакатов использовали мотивы новогодних и рождественских открыток. Сюжеты формировали из репродукций открыток. Они хранятся в архиве ГМИЛИКА.
Поздравительные плакаты разместят на рекламных поверхностях и зданиях города.
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