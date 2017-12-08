Звёзды в пикантных костюмах Снегурочек

К тем дяденькам, которые себя хорошо вели, в Новый год-2018 придет хорошая Снегурочка, как на этих снимках. А к тому, кто был плохим, придет не Снегурочка, а какая-нибудь Желтая Земляная Собака.
Lucy Pinder. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Stacy Keibler. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Jessica Simpson. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Jennifer Lamiraqui. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Katy Perry. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Tara Reid. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Mariah Carey. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Lucy Pinder & Michelle Marsh. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Alessandra Ambrosio. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Carmen Electra. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Britney Spears. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Aria Giovanni. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Anne Hathaway. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Brooke Shields. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Christina Aguilera. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Gemma Atkinson. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Cindy Crawford. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Faith Hill. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Gisele Bundchen. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Jenny McCarthy. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Katy Perry. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Lindsay Lohan. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Nicola Maclean. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Mariah Carey. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Michelle Monaghan. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Pamela Anderson. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
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