Звёзды в пикантных костюмах Снегурочек

К тем дяденькам, которые себя хорошо вели, в Новый год-2018 придет хорошая Снегурочка, как на этих снимках. А к тому, кто был плохим, придет не Снегурочка, а какая-нибудь Желтая Земляная Собака.

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