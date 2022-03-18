АГИК приглашает абитуриентов на «Фестиваль науки и творчества»

23 — 31 марта 2022 г. в Алтайском государственном институте культуры пройдет ежегодный «Фестиваль науки и творчества» для абитуриентов. Для участия в фестивале приглашаются выпускники общеобразовательных школ, техникумов и колледжей, студенты и выпускники высших учебных заведений, которые смогут познакомиться с направлениями деятельности института, попробовать свои силы в разных областях творчества, заглянуть в театральные и художественные мастерские, узнать о студенческой жизни, условиях обучения и перспективах трудоустройства.

На факультете социально-культурных и информационных технологий пройдет день открытых дверей «Профессия мечты». Здесь пройдут экскурсии по выпускающим кафедрам факультета. Тренинги и мастер-классы позволят ближе познакомиться с инновациями и цифровой трансформацией традиционных направлений подготовки «Туризм», «Социально-культурная деятельность», «Документоведение и архивоведение», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», «Библиотечно-информационная деятельность».

Музыкальный факультет подготовил для абитуриентов квест «Ступени мастерства» и игру «Угадай мелодию», на которых обучающиеся музыкальных колледжей и детских школ искусств смогут познакомиться с разными направлениями музыки и музыкального исполнительства. Любители народного хорового пения пройдут пробный тест по теме «История музыкального искусства», соответствующий требованиям вступительных испытаний по направлению подготовки «Искусство народного пения». В задания теста войдут вопросы, по профильным дисциплинам «Хоровое народное пение»: «Дирижирование», «Вокальная подготовка», «Народное музыкальное творчество», «Региональные народно-певческие стили», «Хоровой класс», «Хоровая аранжировка».

Хореографический факультет приглашает принять участие в мастер-классе по русскому народному танцу «Основные движения экзерсиса у станка». Мастерство народного танца продемонстрируют студенты и ведущие преподаватели кафедры хореографии. Абитуриентам представится возможность практического исполнения движений.

Обширную программу подготовил факультет художественного творчества. Кафедра режиссуры праздников приглашает принять участие в «Олимпиаде абитуриента». Видеоматериалы со своими миниатюрами, сценками, пародиями, скетчами, творческими этюдами на любую тему необходимо прислать организаторам. Победители получат дополнительные баллы при поступлении на направление «Режиссура театрализованных представлений и праздников. Кафедра театральной режиссуры и актерского мастерства проведет мастер-классы по сценической речи, актерскому мастерству. Предоставит возможность проверить свои способности в искусстве пластики и сценического движения.

Юных художников приглашают посетить выставку студенческих работ профилей «Художественная роспись», «Руководство студией декоративно-прикладного творчества» и мастер-класс «Объемная суперграфика», участники которого познакомятся с особенностями современной архитектуры городского пространства, попробуют себя в роли дизайнера, познакомятся с формальной композицией и приемами суперграфики.

В рамках фестиваля будет работать краевая научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку», в которой будут принимать участие учащиеся 7 — 11 классов из городов и районов Алтайского края. Они представят научно-исследовательские работы, в которых затрагиваются вопросы этнографии, сохранения духовной и материальной культуры, развития литературы Алтая, а также социокультурные и культурно-творческие проекты, посвященные развитию и охране национально-культурных традиций, волонтерству и пр.

График мероприятий опубликован на сайте АГИК: http://agik22.ru

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