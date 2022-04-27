АГИК приглашает на II Межрегиональный форум звукорежиссеров Сибири

17−18 мая 2022 г. в Алтайском государственном институте культуры стартует главное событие года для создателей музыки и звука — II межрегиональный форум звукорежиссеров Сибири.

К участию в форуме приглашаются звукорежиссеры театральных и концертных организаций, студий звукозаписи, радио и телевизионных студий; звукоинженеры прокатных организаций; звукорежиссеры и звукотехники культурно-досуговых учреждений; преподаватели средних и высших учебных заведений и студенты, обучающиеся по направлению «Звукорежиссура».

Хэдлайнер мероприятия — эксперт в области радиочастотного менеджмента, звукорежиссер на телеканале «Звезда», телевизионный звукоинженер, основатель компании BBProTeam Сергей Борзов (г. Москва). Мастер-классы Сергея Борзова по темам: «Радиочастотная координация», «Физика радиопроцесса», «Антенный тракт радиоаппаратуры», «Беспроводные системы мониторинга», «Анализаторы радиочастотного спектра», «Программное обеспечение для работы с радиоаппаратурой», «Звук для прямых эфиров, стриминга, телевизионного вещания» и др.

Фото: Алтайский государственный институт культуры

В программе форума онлайн мастер-класс «Современные решения для IEM мониторинга» (компания SHURE). В рамках форума пройдет конкурс звукорежиссеров. Жюри конкурса оценит качество сведения авторского проекта Анны Проскуриной «Онегин». Ссылка для скачивания мультитрека: https://cloud.mail.ru/public/DfM4/DenXgiKkq. Главный приз — микрофон SHURE SM 58, также будут отмечены два призовых места. К конкурсному прослушиванию допускаются фонограммы, высланные на электронный адрес: griggorah@mail.ru до 12 мая 2022 года в формате WAV (44.1 kHz, 16 bit).

По окончании форума участники получат сертификаты.

Форум пройдет с соблюдением мер безопасности в период распространения коронавирусной инфекции.

Количество мест ограничено!

Возрастное ограничение: 16+