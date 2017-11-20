АГИК расширяет горизонты международного сотрудничества.

На минувшей неделе делегация АГИК посетила ряд учреждений образования в сфере культуры Кыргызской Республики. Члены делегации АГИК встретились с руководством, педагогическим коллективом и студентами Бишкекского хореографического училища им. Ч. Базарбаева, Кыргызского государственного художественного училища им. С. Чуйкова, Кыргызского государственного музыкального училища им. М. Куренкеева, Бишкекского музыкально-педагогического колледжа им. Т. Эрматова, Кыргызского государственного университета культуры и искусств им. Б. Бейшеналиевой, Национальной академии художеств Кыргызской Республики им. Т. Садыкова и др. В ходе встреч были определены основные направления стратегического партнерства сторон по реализации образовательных, научных и художественно-творческих проектов.

Любовь Айкина,

руководитель делегации, заведующий отделом международных связей АГИК, кандидат педагогических наук, доцент:

Коллеги из Киргизии проявили значительный интерес к проведению совместных научных, образовательных и творческих мероприятий. Результатом этого стало подписание договоров о сотрудничестве между образовательными учреждениями Киргизии и АГИК. Запланировано проведение творческих встреч, лекций, мастер-классов в режиме он-лайн. Обсуждается возможность совместных образовательных проектов, научных публикаций, реализации программ переподготовки преподавателей средних профессиональных и высших учебных заведений Киргизии в АГИК.

Следует отметить, что АГИК уже реализует ряд международных проектов в научной и образовательной сфере. Так, в настоящее время на основании уже действующего договора о сотрудничестве между вузами на музыкальном факультете института, в рамках академической мобильности, обучаются студенты Кыргызского государственного университета культуры и искусств им. Б. Бейшеналиевой. По заверениям ректора университета Мамашарипа Чотонова такая форма сотрудничества будет только расширяться в дальнейшем.