Алтайские студентки победили в "путинском" конкурсе "Образ будущего страны"

Студентки Алтайского архитектурно-строительного колледжа Анастасия Чуманова и Любовь Татарко вошли в число победителей всероссийского конкурса "путинского" Общероссийского народного фронта "Образ будущего страны". Об этом сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ.
Студентки Алтайского архитектурно-строительного колледжа по специальности "Реклама" Анастасия Чуманова и Любовь Татарко представили на конкурс анимационный ролик в номинации "Креатив".
Анастасия Чуманова,
студентка:
— Работу мы посвятили проблемам экологии, рассказали об особенностях природы Алтайского края, о крупнейших источниках загрязнения окружающей среды. Ролик завершается словами классика русской литературы Михаила Пришвина "Охранять природу – значит охранять Родину!". Мы считаем, что по такому принципу новое поколение должно строить будущее России.
Конкурс проводился с октября по ноябрь 2017 года в номинациях "Эссе" и "Креатив" среди молодежи в возрасте до 35 лет. В нем приняли участие более 10 тыс. человек из всех регионов. Победителей наградили 19 декабря в Москве на "Форуме Действий" ОНФ "Россия устремленная в будущее" с участием президента Владимира Путина.
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