Алтайские студентки победили в "путинском" конкурсе "Образ будущего страны"

Студентки Алтайского архитектурно-строительного колледжа по специальности "Реклама" Анастасия Чуманова и Любовь Татарко представили на конкурс анимационный ролик в номинации "Креатив".

Анастасия Чуманова,

студентка:

— Работу мы посвятили проблемам экологии, рассказали об особенностях природы Алтайского края, о крупнейших источниках загрязнения окружающей среды. Ролик завершается словами классика русской литературы Михаила Пришвина "Охранять природу – значит охранять Родину!". Мы считаем, что по такому принципу новое поколение должно строить будущее России.

Конкурс проводился с октября по ноябрь 2017 года в номинациях "Эссе" и "Креатив" среди молодежи в возрасте до 35 лет. В нем приняли участие более 10 тыс. человек из всех регионов. Победителей наградили 19 декабря в Москве на "Форуме Действий" ОНФ "Россия устремленная в будущее" с участием президента Владимира Путина.