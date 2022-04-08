8 апреля
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Образование

Алтайский филиал РАНХиГС приглашает написать «Тотальный диктант»

9 апреля в Алтайском филиале РАНХиГС пройдёт ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант».

Ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант».
Ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант».
Алтайский филиал РАНХиГС

Президентская академия традиционно принимает всех, кто желает проверить свою грамотность, независимо от возраста и профессии. Площадка открытая, но для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

Автором текста «Тотального диктанта» в этом году стала писательница, поэтесса, переводчик, сценарист, лауреат премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский букер» и «Ясная Поляна» Марина Степнова. На площадке Алтайского филиала РАНХиГС его прочитают шеф-редактор, телерадиоведущая и корреспондент ГТРК «Алтай» Вера Климанова и радиоведущий, продюсер ГТРК «Алтай» Вячеслав Шаров.

Желающие принять участие в проверке работ могут написать и.о. зав. кафедрой медиакоммуникаций, русского языка и риторики Артему Шмакову — председателю городской комиссии филологов — на эл. почту art.schmakow@gmail.com.

Начало диктанта в 15.00 часов.

Ждём вас по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, ауд. С201, С202.


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