Алтайский филиал РАНХиГС приглашает написать «Тотальный диктант»

Президентская академия традиционно принимает всех, кто желает проверить свою грамотность, независимо от возраста и профессии. Площадка открытая, но для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

Автором текста «Тотального диктанта» в этом году стала писательница, поэтесса, переводчик, сценарист, лауреат премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский букер» и «Ясная Поляна» Марина Степнова. На площадке Алтайского филиала РАНХиГС его прочитают шеф-редактор, телерадиоведущая и корреспондент ГТРК «Алтай» Вера Климанова и радиоведущий, продюсер ГТРК «Алтай» Вячеслав Шаров.

Желающие принять участие в проверке работ могут написать и.о. зав. кафедрой медиакоммуникаций, русского языка и риторики Артему Шмакову — председателю городской комиссии филологов — на эл. почту art.schmakow@gmail.com.

Начало диктанта в 15.00 часов.

Ждём вас по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, ауд. С201, С202.