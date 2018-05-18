АлтГТУ договорился о сотрудничестве с крупнейшей российской станкостроительной компанией

Стороны договорились сотрудничать в реализации совместных образовательных программ, повышении квалификации сотрудников "СТАНа", внедрении новых технологий, разработанных Алтайским техническим университетом, а также в совместном сопровождении научных разработок и проектов.

Планируется, что на базе факультета специальных технологий АлтГТУ будут открыты новые профильные программы дополнительного образования, а при необходимости компания возьмет на себя обязательства обеспечить целевой подготовкой студентов для работы в ее структурных подразделениях.

Андрей Марков,

ректор Алтайского государственного технического университета:

— Сотрудничество нашего университета с ведущей российской станкостроительной компанией – это прекрасная возможность, обеспечить экономику востребованными на производстве специалистами. В частности, мы сможем целенаправленно готовить студентов для трудоустройства на производственных площадках "СТАНа".

По словам президента компании Сергея Недорослева, заключенное соглашение позволит АлтГТУ войти в научно-производственный кластер, инициированный компанией "СТАН".

Справка

ООО "СТАН" – крупнейшая российская интегрированная компания в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования, создана в 2012 году. В состав компании входят производственные площадки в Башкортостане (ООО "НПО "Станкостроение", Стерлитамак), Московской области (АО "Станкотех", Коломна), Рязани (ООО "Рязанский Станкозавод"), Иваново (ООО "Ивановский станкостроительный завод"), Москве (ООО "Шлифовальные Станки"), Тверской области (ООО "Савёловский станкостроительный завод", Кимры), Ростовской области (ООО "Донпрессмаш", Азов).

Заказчиками компании выступают ведущие отраслевые объединения России: холдинги Госкорпорации Ростех, предприятия ПАО "ОАК", Роскосмоса, Росатома, РЖД, а также компании нефтегазового комплекса.