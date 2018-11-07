В международном рейтинге лучших вузов QS World University Rankings АлтГТУ вошел в группу 19 вузов, занимающих 251−300 позиции. Всего в рейтинг вошли 86 российских университетов, в том числе Алтайский политех.

АлтГТУ им. И.И. Ползунова вошел в мировой рейтинг вузов QS.

Рейтинг лучших университетов QS World University Rankings, составленный исследовательским центром QS Quacquarelli Symonds, является одним из самых авторитетных мировых рейтингов университетов. В основе рейтинга — показатели достижений учебных заведений в области образования и науки. При составлении рейтинга учитывается соотношение доли преподавателей к обучающимся, индекс цитируемости, доля международных студентов и международных преподавателей, академическая репутация вуза, отзывы работодателей.