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АлтГТУ им. И.И. Ползунова вошел в мировой рейтинг вузов QS

В международном рейтинге лучших вузов QS World University Rankings АлтГТУ вошел в группу 19 вузов, занимающих 251−300 позиции. Всего в рейтинг вошли 86 российских университетов, в том числе Алтайский политех.

АлтГТУ им. И.И. Ползунова вошел в мировой рейтинг вузов QS.
АлтГТУ им. И.И. Ползунова вошел в мировой рейтинг вузов QS.
Источник: АлтГТУ им. И.И. Ползунова

Рейтинг лучших университетов QS World University Rankings, составленный исследовательским центром QS Quacquarelli Symonds, является одним из самых авторитетных мировых рейтингов университетов. В основе рейтинга — показатели достижений учебных заведений в области образования и науки. При составлении рейтинга учитывается соотношение доли преподавателей к обучающимся, индекс цитируемости, доля международных студентов и международных преподавателей, академическая репутация вуза, отзывы работодателей.

Основными параметрами, обеспечивающими вхождение АлтГТУ в QS рейтинг, стали повышение узнаваемости университета в международной академической среде, повышение показателей эффективности деятельности университета и рост научной активности", — отмечают в научно-инновационном управлении АлтГТУ.

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