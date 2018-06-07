АлтГТУ им. И.И. Ползунова вошел в рейтинг 100 лучших российских вузов.

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) обнародовало седьмой ежегодный рейтинг вузов России.
На сегодня это самый убедительный из всех университетских рейтингов, которые составляются в стране. При его подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди 30 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. Для того чтобы ранжировать вузы, использовалось почти 50 критериев. Среди критериев — условия получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями и научно-исследовательской деятельности.
50 из 100 лучших вузов России находятся в четырех регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Томской и Московской областях. Алтайский государственный технический университет улучшил свои показатели и поднялся на 78 строчку.
Как отмечают эксперты рейтингового агентства, предпочтение отдавалось многопрофильным вузам, развивающим междисциплинарный подход в образовательной и исследовательской деятельности. В топ-список вошли вузы, сотрудничающие с работодателями, причем в наиболее тесной связке с ними находятся технические и медицинские вузы. Студенты этих вузов в течение учебного года проходили подготовку на базовых кафедрах, организованных вузом совместно с работодателями.
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