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Аудиторию имени Евгения Борисова откроют в АГИК

16 ноября 2018 г. в Алтайском государственном институте культуры состоится открытие аудитории имени Евгения Ивановича Борисова, заслуженного артиста Российской Федерации.

Аудиторию имени Е.И. Борисова откроют в АГИК
Аудиторию имени Е.И. Борисова откроют в АГИК
Источник: Алтайский государственный институт культуры

Е.И. Борисов.
Е.И. Борисов.
Источник: Алтайский государственный институт культуры
Е.И. Борисов стоял у истоков кафедры русских народных инструментов АГИК и был первым ее заведующим. Евгений Иванович приехал в только что образованный в г. Барнауле институт культуры, после окончания Новосибирской государственной консерватории. Руководил оркестрами в Алтайском государственном институте культуры и в Барнаульском музыкальном училище. С 1982 г. возглавил городской любительский оркестр, который в 1990 г. получил статус профессионального государственного коллектива. Был художественным руководителем и главным дирижером Алтайского государственного оркестра русских народных инструментов «Сибирь», который сейчас носит его имя.

Педагогический состав кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования сохраняет и приумножает традиции заложенные сорок лет назад, развивает творческие связи с Алтайским государственным оркестром русских народных инструментов «Сибирь» им. В.И. Борисова. В 2015 г. был подписан договор между Алтайским государственным институтом культуры и Алтайским государственным оркестром им. Е.И. Борисова «Сибирь» о создании базовой кафедры в целях профессиональной подготовки студентов, развития образовательного процесса подготовки бакалавров по направлению «Музыкально-инструментальное искусство». Это дает возможность к более тесному сотрудничеству кафедры и оркестра, созданию творческих проектов, проведению совместных концертов и конференций по приоритетным направлениям. Студенты АГИК проходят учебную и производственную практику в оркестре «Сибирь», а 80% выпускников находят здесь постоянное место работы.

Открытие в Алтайском государственном институте культуры аудитории имени заслуженного артиста РФ Евгения Ивановича Борисова — это дань памяти педагогу и великому музыканту, который всю свою жизнь посвятил музыке! В именной аудитории размещены архивные документы, фотографии, книги отражающие деятельность Евгения Ивановича Борисова, которые станут доступны для изучения.

Мероприятие состоится 16 ноября 2018 г. в 14.30 в учебном корпусе № 2 АГИК, по адресу ул. А. Петрова, 212

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