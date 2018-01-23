Почти половина барнаульских школьников пропустили уроки из-за сильных морозов

При этом около 2 тыс. учеников (8%) отсутствовали из-за болезни.

Несмотря на морозы, школы продолжают свою работу. Во время холодов родители или законные представители учащихся могут сами решать, отправить ребенка в школу или нет. О своем решении нужно сообщить классному руководителю (по телефону, затем — в письменном виде).

Напомним, из-за аномальных арктических морозов в Алтайском крае 22 января введен режим повышенной готовности