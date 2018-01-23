Почти половина барнаульских школьников пропустили уроки из-за сильных морозов

В Барнауле 22 января из-за мороза из 51,2 тыс. обучающихся в I смену в школу не пришли более 22,6 тыс. детей. Это около 44% учащихся, сообщает официальный сайт города.
При этом около 2 тыс. учеников (8%) отсутствовали из-за болезни.
Несмотря на морозы, школы продолжают свою работу. Во время холодов родители или законные представители учащихся могут сами решать, отправить ребенка в школу или нет. О своем решении нужно сообщить классному руководителю (по телефону, затем — в письменном виде).
Напомним, из-за аномальных арктических морозов в Алтайском крае 22 января введен режим повышенной готовности
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