Дан старт Губернаторской программе подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства

25 августа в Алтайском филиале РАНХиГС состоялось торжественное открытие Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства. Её организаторы — центр «Бизнес-школа» Алтайского филиала РАНХиГС и региональный центр «Мой бизнес» . За 4 месяца по программе бесплатно пройдут обучение 150 руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства края.

Участниками торжественного мероприятия стали заместитель Председателя Правительства Алтайского края — руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь, заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев и директор Алтайского филиала РАНХиГС Игорь Панарин.

— Я уверен, что в этом зале сегодня собрались амбициозные люди, которые заинтересованы в повышении своего профессионального и интеллектуального уровня, готовы самосовершенствоваться и приобретать новые компетенции. Ставьте перед собой высокие цели, достигайте их, у вас всё обязательно получится! — обращаясь с приветственным словом к предпринимателям, пожелал заместитель Председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь. Он отметил, что высокий уровень профессионализма преподавательского состава академии позволит получить фундаментальные знания, и в Алтайском филиале РАНХиГС для этого созданы комфортные условия.

Виталий Снесарь Фото предоставлено Алтайским филиалом РАНХиГС.

— В 2009 году именно наша академия стала первой площадкой для реализации Губернаторской программы. Спустя несколько лет, проект снова вернулся в альма-матер. В этом году программа претерпела серьёзные изменения, откликаясь на запросы слушателей и на те изменения, которые сейчас происходят в экономике страны. Мы живём в непростое, но интересное время, когда Россия активно развивается, и у вас есть возможность в этом участвовать. Поздравляю вас и желаю плодотворной работы! — отметил директор Алтайского филиала РАНХиГС Игорь Панарин, приветствуя слушателей Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства.

Заместитель директора Алтайского фонда МСП Станислав Татаринцев акцентировал внимание слушателей на основных этапах программы, которая продлится 4 месяца, и пожелал им интересного и успешного обучения.

После торжественного открытия директор Алтайского филиала РАНХиГС, профессор кафедры психологии и социологии управления, доктор психологических наук Игорь Панарин прочитал лекцию о критическом мышлении — она стала отправной точкой Губернаторской программы для предпринимателей в этом году.

Первые занятия слушатели посетят уже 29 августа. Их будут вести эксперты, практики, ведущие преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС. Программа позволит предпринимателям приобрести современные знания и профессиональные навыки в нескольких направлениях, актуальных для бизнеса сегодня: организация командной работы, налогообложение, технологии эффективных коммуникаций, управление финансами, маркетинг и продажи, технологии ведения переговоров, правовая среда, проектная деятельность.