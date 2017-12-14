Дарим добро: социально-культурные проекты Алтайского государственного института культуры

С 2013 г. в вузе разработаны и успешно реализуются социально-культурные проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья: "Дорогою Добра" совместно с Алтайской краевой общественной организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов детства "Незабудка", "Сердца открытые для дружбы" совместно с Центром социальных инициатив "Алтай-ПАРУС" и "Солнышко для всех!" совместно с Алтайской региональной общественной организацией родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна "Солнечный круг".

Целью проектов является социально-культурная адаптация "особенных" детей путем реализации специализированных культурно-досуговых мероприятий, способствующих развитию социальной активности ребенка. Задачи, решаемые в реализации проектов – это создание условий в сфере досуга, направленных на развитие потенциальных способностей, творчества у "особенных" детей; улучшение физического здоровья и умственного развития "особенных" детей. В проектах используется одно из важнейших направлений культурно-творческой реабилитации – метод арт-терапии. Данный метод включает в себя: сказкотерапию, музыкотерапию, изотерапию, глинотерапию, танцетерапию и др.

Социально-культурные программы призваны дать возможность детям ощутить успех, осознать физические способности собственного тела, решить педагогические задачи физического и умственного характера и повысить самооценку, обнаружить в себе новые таланты, завести новых друзей. В АГИК разработаны технологии организации таких программ, важнейшими составляющими которых являются: зрелищность, динамичность действия, эмоционально-образная природа. Определяющим приемом активизации детей является театрализация, насыщенность содержания праздника художественным, документальным и игровым материалом. Все это помогает глубже почувствовать содержание праздника, сохранить о нем хорошие воспоминания и, что очень важно для детей максимально использовать эту ситуацию для обучения и развития.

В рамках декады инвалидов преподавателями и студентами АГИК были организованы праздничная программа "Сердца, открытые для дружбы" для обучающихся и воспитанников Барнаульской общеобразовательной школы-интерната № 5 и анимационная программа для детей с ограниченными возможностями "Дорогою добра" в Алтайской краевой общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов детства "Незабудка". Подготовлены новогодние праздники "Новогодние приключения друзей" и "Волшебство новогодних затей" для детей с ограниченными возможностями, которые.

В 2018 г. деятельность института в данном направлении продолжится. Алтайским государственным институтом культуры совместно с Алтайской краевой общественной организацией по оказанию помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации "Белые вершины" будет реализован проект "Творческая реабилитация семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья "Радуга добра", который получил грантовую поддержку Президента РФ.