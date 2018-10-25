День открытых дверей в Алтайском государственном институте культуры

Ведущее учебное заведение России в сфере культуры и искусства — Алтайский государственный институт культуры приглашает выпускников школ, техникумов и колледжей, студентов и выпускников вузов, а также всех заинтересованных в получении высшего образования, на День открытых дверей , который состоится 28 октября 2018 г.

Вниманию будущих абитуриентов и их родителей будут представлены презентация института, флешмоб — «Мой любимый АГИК», выставка декоративно-прикладного творчества и художественной росписи «Россыпи талантов».

Гостей мероприятия ожидает концертная программа: лучшие хореографические номера представят зрителям ансамбль народного танца «Сибирь», ансамбль бального танца «Фокстрот» и ансамбль современного танца «Вереск»; «Пьесу в стиле фламенко» В. Козлова исполнит инструментальный дуэт студентов кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования; народные песни прозвучат в исполнении Кристины Горбатовской, солистки ансамбля народной песни «Ладо»; студенты кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства покажут отрывок из театрализованного представления «Путешествие в народную песню «Гой ты, Русь моя родная».

«На Дне открытых дверей абитуриенты смогут получить компетентную информацию о направлениях подготовки и сроках обучения, правилах приема, требованиях к вступительным испытаниям, студенческой жизни, встретиться с профессорско-преподавательским составом АГИК», — отмечают в институте культуры.