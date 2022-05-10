10 мая
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Образование

Дети участников спецоперации в Украине смогут поступить в вуз без экзаменов

Президент РФ подписал указ, согласно которому для детей участников спецоперации в Украине будет выделена особая квота — 10% бюджетных мест. При этом дети погибших и раненых смогут поступить в вузы без вступительных испытаний, передает РБК.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

Детям погибших, получивших увечье, ранение или заболевание, не нужно будет сдавать экзамены в вузы — прием будет осуществляться без вступительных испытаний, поясняет «АиФ».

Исключение составят дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности.

Детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, будут принимать в вузы по результатам вступительных испытаний.

Студент. Учеба.
Студент. Учеба.
СС0

Также подчеркивается, что детей умерших или раненных в ходе спецоперации будут также принимать без экзаменов в организации со следующими наименованиями: «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский корпус» и т.д.

Согласно указу главы государства, подписанному 9 мая, в вузах появится квота для детей военных — по данным РБК, 10% от общего числа бюджетных мест.

В течение месяца должны быть подготовлены методические рекомендации по приему на обучение.

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