Детская школа искусств АГИК объявляет набор на 2018-2019 учебный год

Детская школа искусств Алтайского государственного института культуры ведет набор одаренных детей 7-12 лет для обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства: "Хореографическое творчество", "Хоровое пение", "Искусство театра", "Народные инструменты", "Декоративно-прикладное творчество", "Музыкальный фольклор". Набор осуществляется в рамках Федеральной программы, в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.
Целью обучения детей является, прежде всего, художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. Ранняя предпрофессиональная подготовка позволит развить способности ребенка, а также подготовить детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусства.
Обучение детей хореографии, игре на народных музыкальных инструментах, театральному искусству, пению и рисованию проводят ведущие преподаватели, доценты и профессора Алтайского государственного института культуры, заслуженные работники культуры РФ, руководители известных художественных коллективов Алтая.
Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров и показов, с целью выявления их творческих способностей и физических данных, необходимых для освоения образовательных программ в области искусств. Проведение индивидуального отбора детей - с 15 мая по 15 июня 2018 г. Обучение учащихся проводится на бесплатной основе в рамках контрольных цифр приема.
Подать документы для участия в конкурсе можно до 25 мая 2018 г. по адресу: ул. Юрина, 277.
Телефон: 8 (3852) 54 73 59, 8 913 221 96 26.
Подробная информация на сайте new.agik22.ru
Справка
Алтайский государственный институт культуры более 40 лет готовит специалистов в области культуры и искусства. Институт осуществляет многоуровневую подготовку высококвалифицированных специалистов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, по программам дополнительного образования детей и взрослых; дополнительного профессионального образования. С 2015 г. осуществляет обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства.
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