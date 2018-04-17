Детская школа искусств АГИК объявляет набор на 2018-2019 учебный год

Целью обучения детей является, прежде всего, художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. Ранняя предпрофессиональная подготовка позволит развить способности ребенка, а также подготовить детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусства.

Обучение детей хореографии, игре на народных музыкальных инструментах, театральному искусству, пению и рисованию проводят ведущие преподаватели, доценты и профессора Алтайского государственного института культуры, заслуженные работники культуры РФ, руководители известных художественных коллективов Алтая.

Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров и показов, с целью выявления их творческих способностей и физических данных, необходимых для освоения образовательных программ в области искусств. Проведение индивидуального отбора детей - с 15 мая по 15 июня 2018 г. Обучение учащихся проводится на бесплатной основе в рамках контрольных цифр приема.

Подать документы для участия в конкурсе можно до 25 мая 2018 г. по адресу: ул. Юрина, 277.

Телефон: 8 (3852) 54 73 59, 8 913 221 96 26.

Подробная информация на сайте new.agik22.ru

Справка

Алтайский государственный институт культуры более 40 лет готовит специалистов в области культуры и искусства. Институт осуществляет многоуровневую подготовку высококвалифицированных специалистов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, по программам дополнительного образования детей и взрослых; дополнительного профессионального образования. С 2015 г. осуществляет обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства.