«Фабрику процессов» провели для сотрудников ООО «Сибирь-Техника» в рамках нацпроекта

Занятия на «Фабрике процессов» для сотрудников предприятия-участника национального проекта «Производительность труда» ООО «Сибирь-Техника» состоялись 22 июля. Мероприятие было организовано в связи с необходимостью выработки работниками компании навыков применения инструментов бережливого производства при оптимизации, а также потребностью в получении сотрудниками импульса к развитию проектной деятельности.

Поддержку работникам ООО «Сибирь-Техника» в этом отношении оказывают эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

Участники «Фабрики процессов» на примере имитации производства клапана регулятора давления газа расширили знания в области бережливого производства, выйдя из привычной обстановки работы, и, сменив роли. В итоге они начали по-новому выстраивать взаимодействие внутри команды.

Практика показывает, что после такого опыта повышается не только уровень компетенций сотрудников, но и вовлеченность коллектива в деятельность предприятия и предстоящие улучшения.



Алексей Богородицкий,

генеральный директор предприятия , комментируя полученный опыт , отметил:

Никто не остался безучастным, все работали слаженно и получили результат, которым можно гордиться. Все сотрудники отмечают, что провели этот день интересно и с энтузиазмом. Многие примеры из «Фабрики процессов», такие как лист решения проблем, производственный анализ и оценка уровня удовлетворенности сотрудников, затраты и другие разделы инфоцентра мы обязательно внедрим на своем производстве.

СПРАВКА

«Фабрика процессов» являет собой учебно-производственную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Обучение строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение „Сигнал“» в городе Энгельсе Саратовской области.

Процесс состоит из нескольких этапов, во время которых сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение 3-х производственных смен. Улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.

Подать заявку на участие можно по телефону по телефону: (3852) 20−65−56 или электронной почте: rck22@alregn.ru.