"Фестиваль науки и творчества" для абитуриентов пройдет в АГИК

Ведущие преподаватели вуза проведут для гостей мастер-классы по дизайну, изготовлению изделий из бересты, реставрации костюма, анимации в туризме и др. Хореографические классы откроют двери для всех желающих познакомиться с многообразием жанров современного танца, здесь пройдут мастер-классы по модерн-танцу; джаз-танцу; контактной импровизации и контемпорари.

В рамках фестиваля будут работать II Межрегиональная школа фольклорного творчества "Преемники традиций" и Краевая научно-практическая конференция школьников "Мои первые шаги в науку".

Школьники примут участие в информационной квест – игре "В мире кодов", интерактивной викторине "Алтайский край: История. Культура. Искусство", информационно-художественной программе "Алиса в стране социально-культурной деятельности", тренинге "Тайм - менеджмент или умение управлять своим временем"; увидят спектакль по пьесе О. Богаева "Марьино поле" Театра-мастерской Михаила Тумашова и концерт народного и академического пения, фортепианной музыки "В союзе дружных муз".

30 марта 2018 года для абитуриентов будет проходить пробное тестирование по литературе.

График мероприятий опубликован на сайте АГИК.

Телефон для справок: (3852) 43-17-77, 54-73-59