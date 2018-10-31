Хорошо там, где мы будем. 15−17 ноября тренинг для ТОП-ов «Альфа-менеджмент» с Владом Акишевым

До конца календарного года осталось 60 дней. И прежде чем поднять бокал под звон курантов, каждый руководитель ответит себе на 2 вопроса — доволен ли я результатом уходящего года и чего жду от будущего.

И если с прошедшим более-менее ясно, то будущее туманно. Неопределенность на рынке, перемены, тренды. Турбулентность и калейдоскоп событий, где ТОП-менеджер должен выбрать верный путь. Дорогу вверх, а не в пропасть. И не в тупик.

Вы точно знаете, куда вести своих людей?

15−16−17 ноября 2018 года в Барнауле состоится первый модуль программы Влада Акишева «Альфа-менеджмент: Искусство быть впереди!». Тренинг признан одним из лучших тренингов для ТОП-ов в России. И в группе пока есть свободные места.

Влад Акишев архив компании «Магис-Бизнес»

Что даст «Альфа-менеджмент» руководителю?

Детальный аудит бизнеса вместе с гениальным тренером. Вытаскивание на свет его сильных и слабых сторон, рассматривание под разными — порой неожиданными — углами. Поиск новых возможностей. И — что очень важно — выбор направлений, где сосредоточить свое время и ресурсы.

И в этом смысле программа «Альфа-менеджмент» — полноценная сессия стратегического планирования. Через 3 дня у руководителя уже есть четкий план действий, расписанный до мельчайших ежедневных шагов.

Тренинги Влада Акишева архив компании «Магис-Бизнес»

Не глобальные конструкции — вроде «Надо сплотить команду» или «Необходимо модернизировать технологии продаж». Они не работают — мозг не понимает, как к ним подступиться. Влад Акишев помогает разделить большой путь на сотни элементарных действий. Выполняете — и достигаете впечатляющих целей!

Программы Влада Акишева ценят сотни руководителей. Среди его постоянных клиентов ТС «Мария-Ра», «Сбербанк», ТС «Красный ЯР», Евразийская транспортная организация (ЕТО), «Инкаб», «Бауцентр», «Новэкс», «Ритейл-Сервис», ТС «Бахетле», «Подсосновский пивоваренный завод» (ТМ «KORS») и другие компании.

Тренинги Влада Акишева архив компании «Магис-Бизнес»

Среди примеров его работы с клиентами:

Доход компании увеличился в 10,5 раз

Прирост оборотов компании с 80 млн. до 120 млн. в год , что в конкретных цифрах чистой прибыли составило порядка 4 млн.

что в конкретных цифрах чистой прибыли составило порядка 4 млн. Увеличение продаж на 20%

Увеличение потенциала команды в 3 раза

Выигрыш за счёт сокращения неэффективных позиций порядка 2,5 млн. рублей.

Добавьте к этому списку свой!

Количество участников программы «Альфа-менеджмент» строго ограничено. Организатор сможет принять только 30 заявок.

Смотрите подробную программу тренинга на сайте «Магис Бизнес» и спешите присоединиться к группе! Обо всех возможных вариантах участия вам расскажут по тел: +7 (3852) 529−759